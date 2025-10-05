Tàu cá bị tàu chở dầu nước ngoài va chạm mạnh, 1 thuyền trưởng mất tích

Ngày 5.10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, một tàu cá của tỉnh này vừa bị tàu hàng Hàn Quốc va chạm mạnh khiến tàu cá chìm và 1 thuyền trưởng mất tích.

Theo đó, lúc 13 giờ 50 ngày 4.10, tàu cá BĐ 83019-TS rời Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) để ra khơi đánh bắt.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, khi đang hoạt động cách cửa biển Cà Ná khoảng 17 hải lý về hướng đông nam, tàu cá bất ngờ bị tàu chở dầu MS FAVOR (quốc tịch Hàn Quốc, dài 98 m, rộng 16 m, mớn nước 4,5 m) va chạm mạnh.

Trước đó, ngày 15.8, cơ quan chức năng đã cứu hộ 5 thuyền viên trên tàu cá BĐ 98470-TS của Gia Lai gặp nạn trên vùng biển Đắk Lắk do va phải đá ngầm ẢNH: TRỌNG LỢI

Sau va chạm mạnh, tàu cá BĐ 83019-TS phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Tàu cá BV 95869-TS do ông Nguyễn Văn Tạo (36 tuổi, ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cứu được 10/11 thuyền viên.

Riêng thuyền trưởng Nguyễn Trần Út hiện mất tích, được nhận định có thể mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn.

Đến 22 giờ 48 cùng ngày (4.10), tàu cá BĐ 83019-TS chìm hoàn toàn và mất tín hiệu giám sát hành trình. Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Hùng (35 tuổi), thuyền trưởng tàu cá BĐ 93966-TS hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn, sau va chạm, tàu chở dầu MS FAVOR vẫn tiếp tục hành trình mà không dừng lại hỗ trợ hay tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai nhận định, nhiều khả năng do ban đêm, tầm nhìn hạn chế nên tàu hàng Hàn Quốc không phát hiện tàu cá đang hoạt động gần đó, dẫn đến va chạm khiến tàu BĐ 83019-TS bị chìm.

Trước vụ việc trên, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở NN-MT báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, lực lượng biên phòng cũng kiến nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, IV khẩn trương điều động phương tiện tham gia tìm kiếm thuyền trưởng mất tích và hỗ trợ công tác cứu hộ.