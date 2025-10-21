Sóng dữ xuất hiện ở cửa sông Hàn

Sóng cao hơn 3 m đánh vào bờ kè đường Như Nguyệt

Từ sáng 21.10, tại khu vực cửa sông Hàn (chân cầu Thuận Phước, P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nước sông dâng cao kết hợp với thủy triều và gió mạnh do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12) đã tạo nên những đợt sóng cao hơn 3 m liên tục đánh vào bờ kè đường Như Nguyệt.

Sóng cao hơn 3 m liên tục đánh vào bờ kè đường Như Nguyệt, tràn qua lan can ẢNH: HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực cửa sông Hàn, đoạn chân cầu Thuận Phước, do ảnh hưởng của bão Fengshen, nhiều đợt sóng tràn qua lan can tạo thành cột nước phun cao vượt mép kè rồi đổ ồ ạt xuống vỉa hè và tràn ra lòng đường Như Nguyệt. Lực va đập dữ dội khiến nhiều viên gạch lát bị bật tung, vỉa hè xói mòn và xảy ra ngập nước cục bộ.

Khu vực cửa sông Hàn, đường Như Nguyệt thường xuyên bị ngập cục bộ sau mỗi đợt triều cường mạnh ẢNH: HUY ĐẠT

Theo người dân địa phương, khu vực cửa sông Hàn thường xuyên bị hư hỏng mỗi khi có triều cường và sóng lớn.

"Những mùa mưa trước, tôi để ý thấy rằng nếu triều cường lớn ở cửa sông Hàn, mực nước dâng cao sẽ khiến hệ thống thoát nước ở khu vực trung tâm thành phố bị "tê liệt". Khi đó, chỉ cần thêm mưa lớn là phố phường sẽ biến thành sông", ông Đinh Cao Cấn (60 tuổi, ở P.Hải Châu) lo lắng.

Sóng lớn kết hợp triều cường tràn bờ cửa sông Hàn, nước tung thành cột vượt lan can rồi tràn ra lòng đường Như Nguyệt ẢNH: HUY ĐẠT

Tổng lực khơi thông cống, rãnh trước khi bão số 12 đổ bộ

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài và ngập úng diện rộng khi bão số Fengshen (bão số 12) đổ bộ, ngay trong sáng nay 21.10, các phường, xã trên địa bàn TP.Đà Nẵng đồng loạt ra quân khơi thông cống rãnh, nạo vét hố ga, dọn dẹp rác thải và bùn đất nhằm đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành thông suốt.

Tại P.Thanh Khê, chính quyền huy động toàn bộ lực lượng chức năng, đoàn thể và người dân cùng ra quân làm sạch các tuyến mương, miệng cống, hố ga ở các "điểm nóng" ngập cục bộ.

"Chủ động khơi thông thoát nước sớm là biện pháp then chốt giúp giảm nguy cơ ngập sâu, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân khi bão Fengshen mang theo lượng mưa lớn", đại diện UBND phường nhấn mạnh.

Chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Nhiều hộ gia đình chủ động thu gom rác quanh nơi ở, góp phần xây dựng tuyến phố sạch, an toàn trong mùa mưa bão.

Lực lượng chức năng và người dân ra quân khơi thông cống rãnh, nạo vét hố ga nhằm chủ động thoát nước trước mưa lớn ẢNH: HUY ĐẠT

Tại P.Hải Châu, lực lượng chức năng cũng khẩn trương kiểm tra, khơi thông toàn bộ hệ thống thoát nước ở các tuyến đường trung tâm và vùng trũng thấp.

"Từ đầu mùa mưa, địa phương đã ra quân khơi thông hàng trăm miệng cống và tháo dỡ các vật dụng người dân che đậy cửa thu nước để tránh tắc nghẽn khi bão đổ bộ", đại diện UBND P.Hải Châu cho biết.

Nhiều lực lượng tham gia tháo bỏ vật che chắn cửa thu nước để bảo đảm dòng chảy thông suốt trước đợt mưa lớn sắp tới ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, cho biết thành phố có khoảng 80.000 cửa thu nước nhưng có tới 30 - 40% bị người dân che chắn bằng tấm gỗ, ván hoặc bạt, làm giảm đáng kể hiệu quả thoát nước đô thị.

"Khi các cửa thu bị bịt kín, nước không thể vào cống mà dồn về điểm thấp, gây ngập chỉ sau 15 phút mưa lớn", ông Nam cảnh báo. Ông Nam cũng đề nghị các xã, phường tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tháo bỏ vật che chắn cửa thu nước trong mùa mưa bão.

Bão số 12 và không khí lạnh gây đợt mưa đến 900 mm