Sóng dữ xuất hiện ở cửa sông Hàn

Sóng cao hơn 3 m đánh vào bờ kè đường Như Nguyệt
Từ sáng 21.10, tại khu vực cửa sông Hàn (chân cầu Thuận Phước, P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nước sông dâng cao kết hợp với thủy triều và gió mạnh do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12) đã tạo nên những đợt sóng cao hơn 3 m liên tục đánh vào bờ kè đường Như Nguyệt.
Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực cửa sông Hàn, đoạn chân cầu Thuận Phước, do ảnh hưởng của bão Fengshen, nhiều đợt sóng tràn qua lan can tạo thành cột nước phun cao vượt mép kè rồi đổ ồ ạt xuống vỉa hè và tràn ra lòng đường Như Nguyệt. Lực va đập dữ dội khiến nhiều viên gạch lát bị bật tung, vỉa hè xói mòn và xảy ra ngập nước cục bộ.
Theo người dân địa phương, khu vực cửa sông Hàn thường xuyên bị hư hỏng mỗi khi có triều cường và sóng lớn.
"Những mùa mưa trước, tôi để ý thấy rằng nếu triều cường lớn ở cửa sông Hàn, mực nước dâng cao sẽ khiến hệ thống thoát nước ở khu vực trung tâm thành phố bị "tê liệt". Khi đó, chỉ cần thêm mưa lớn là phố phường sẽ biến thành sông", ông Đinh Cao Cấn (60 tuổi, ở P.Hải Châu) lo lắng.
Sóng lớn kết hợp triều cường tràn bờ cửa sông Hàn, nước tung thành cột vượt lan can rồi tràn ra lòng đường Như Nguyệt
Tổng lực khơi thông cống, rãnh trước khi bão số 12 đổ bộ
Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài và ngập úng diện rộng khi bão số Fengshen (bão số 12) đổ bộ, ngay trong sáng nay 21.10, các phường, xã trên địa bàn TP.Đà Nẵng đồng loạt ra quân khơi thông cống rãnh, nạo vét hố ga, dọn dẹp rác thải và bùn đất nhằm đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành thông suốt.
Tại P.Thanh Khê, chính quyền huy động toàn bộ lực lượng chức năng, đoàn thể và người dân cùng ra quân làm sạch các tuyến mương, miệng cống, hố ga ở các "điểm nóng" ngập cục bộ.
"Chủ động khơi thông thoát nước sớm là biện pháp then chốt giúp giảm nguy cơ ngập sâu, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân khi bão Fengshen mang theo lượng mưa lớn", đại diện UBND phường nhấn mạnh.
Chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Nhiều hộ gia đình chủ động thu gom rác quanh nơi ở, góp phần xây dựng tuyến phố sạch, an toàn trong mùa mưa bão.
Tại P.Hải Châu, lực lượng chức năng cũng khẩn trương kiểm tra, khơi thông toàn bộ hệ thống thoát nước ở các tuyến đường trung tâm và vùng trũng thấp.
"Từ đầu mùa mưa, địa phương đã ra quân khơi thông hàng trăm miệng cống và tháo dỡ các vật dụng người dân che đậy cửa thu nước để tránh tắc nghẽn khi bão đổ bộ", đại diện UBND P.Hải Châu cho biết.
Nhiều lực lượng tham gia tháo bỏ vật che chắn cửa thu nước để bảo đảm dòng chảy thông suốt trước đợt mưa lớn sắp tới
Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, cho biết thành phố có khoảng 80.000 cửa thu nước nhưng có tới 30 - 40% bị người dân che chắn bằng tấm gỗ, ván hoặc bạt, làm giảm đáng kể hiệu quả thoát nước đô thị.
"Khi các cửa thu bị bịt kín, nước không thể vào cống mà dồn về điểm thấp, gây ngập chỉ sau 15 phút mưa lớn", ông Nam cảnh báo. Ông Nam cũng đề nghị các xã, phường tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tháo bỏ vật che chắn cửa thu nước trong mùa mưa bão.
Bão số 12 và không khí lạnh gây đợt mưa đến 900 mm
Đà Nẵng sẽ có mưa lớn, kéo dài từ chiều mai 22.10
Dự báo sáng mai 22.10, tâm bão Fengshen (bão số 12) ở vùng biển phía tây Hoàng Sa, cách đất liền TP.Đà Nẵng khoảng 220 km về phía đông đông bắc, sau đó đổi hướng tây tây nam với tốc độ 10 - 15 km/giờ, đi vào vùng biển từ nam tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Đến sáng 23.10, bão đi vào đất liền từ TP.Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Ngãi, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp.
Bắc Biển Đông có gió cấp 7 - 8, gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 12, sóng cao 5 - 7 m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ nam tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, giật cấp 10, sóng cao 3 - 5 m.
Từ chiều 22 - 27.10, TP.Đà Nẵng khả năng có mưa lớn diện rộng, lượng mưa 400 - 700 mm, có nơi trên 900 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp và đô thị. Các sông có thể lên báo động 2 - 3, có nơi vượt báo động 3.
