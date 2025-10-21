Nữ tài xế phớt lờ hiệu lệnh CSGT, hút bóng cười ngay trên ô tô

Ngày 21.10, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.K.T (trú P.Điện Bàn Đông, TP.Đà Nẵng) về hàng loạt lỗi nghiêm trọng liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, vào khuya 1.9, trong lúc tuần tra trên địa bàn, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Hòa Hải phát hiện ô tô con BS 92A-563.07 do bà Đ.K.T điều khiển chạy trên đường Hồ Xuân Hương (P.Ngũ Hành Sơn) có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, nữ tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Nữ tài xế cố thủ trong xe, ngồi hút bóng cười ẢNH: Đ.X

Khi đến trước số nhà 63 đường Hồ Xuân Hương, ô tô mới bị lực lượng CSGT chặn lại. Trong quá trình làm việc, Đ.K.T có biểu hiện không tỉnh táo và không hợp tác. Đáng chú ý, khi bị lực lượng CSGT chặn dừng phương tiện, nữ tài xế cố thủ trong xe, không hạ kính hay mở cửa xe mà ngang nhiên lấy ra 3 quả bóng chứa khí N₂O (bóng cười) ra sử dụng ngay trước mặt lực lượng chức năng.

Tổ công tác sau đó đưa người và phương tiện vi phạm về trụ sở Công an P.Ngũ Hành Sơn để làm rõ. Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm 4 bình khí N₂O trong ô tô. Nữ tài xế Đ.K.T không xuất trình được giấy phép lái xe ô tô theo quy định.

Nữ tài xế ngồi ở ghế lái hút bóng cười, thách thức lực lượng CSGT ẢNH: Đ.X

Với các lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông và không có giấy phép lái xe, nữ tài xế bị xử phạt 38 triệu đồng.

Liên quan vụ việc, Công an P.Ngũ Hành Sơn còn ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với Đ.K.T về hành vi tàng trữ chất cấm, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Ngoài ra, chủ xe 92A-563.07 cũng bị xử phạt 29 triệu đồng vì lỗi "để người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông" theo khoản 2, điều 56, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đ.K.T là một ca sĩ tại TP.Đà Nẵng, từng đạt giải tại một số cuộc thi văn nghệ.