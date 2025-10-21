Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nữ tài xế phớt lờ hiệu lệnh CSGT, hút bóng cười ngay trên ô tô

Huy Đạt
Huy Đạt
21/10/2025 13:22 GMT+7

Một nữ tài xế vừa bị Công an TP.Đà Nẵng xử phạt gần 40 triệu đồng vì không có giấy phép lái xe và phớt lờ hiệu lệnh của CSGT, thậm chí sử dụng 'bóng cười' khi đã bị dừng xe kiểm tra.

Ngày 21.10, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.K.T (trú P.Điện Bàn Đông, TP.Đà Nẵng) về hàng loạt lỗi nghiêm trọng liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, vào khuya 1.9, trong lúc tuần tra trên địa bàn, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Hòa Hải phát hiện ô tô con BS 92A-563.07 do bà Đ.K.T điều khiển chạy trên đường Hồ Xuân Hương (P.Ngũ Hành Sơn) có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, nữ tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Phạt nữ ca sĩ phớt lờ hiệu lệnh CSGT, hút bóng cười ngay trên ô tô- Ảnh 1.

Nữ tài xế cố thủ trong xe, ngồi hút bóng cười

ẢNH: Đ.X

Khi đến trước số nhà 63 đường Hồ Xuân Hương, ô tô mới bị lực lượng CSGT chặn lại. Trong quá trình làm việc, Đ.K.T có biểu hiện không tỉnh táo và không hợp tác. Đáng chú ý, khi bị lực lượng CSGT chặn dừng phương tiện, nữ tài xế cố thủ trong xe, không hạ kính hay mở cửa xe mà ngang nhiên lấy ra 3 quả bóng chứa khí N₂O (bóng cười) ra sử dụng ngay trước mặt lực lượng chức năng.

Tổ công tác sau đó đưa người và phương tiện vi phạm về trụ sở Công an P.Ngũ Hành Sơn để làm rõ. Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm 4 bình khí N₂O trong ô tô. Nữ tài xế Đ.K.T không xuất trình được giấy phép lái xe ô tô theo quy định.

Phạt nữ ca sĩ phớt lờ hiệu lệnh CSGT, hút bóng cười ngay trên ô tô- Ảnh 2.

Nữ tài xế ngồi ở ghế lái hút bóng cười, thách thức lực lượng CSGT

ẢNH: Đ.X

Với các lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông và không có giấy phép lái xe, nữ tài xế bị xử phạt 38 triệu đồng.

Liên quan vụ việc, Công an P.Ngũ Hành Sơn còn ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với Đ.K.T về hành vi tàng trữ chất cấm, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Ngoài ra, chủ xe 92A-563.07 cũng bị xử phạt 29 triệu đồng vì lỗi "để người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông" theo khoản 2, điều 56, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đ.K.T là một ca sĩ tại TP.Đà Nẵng, từng đạt giải tại một số cuộc thi văn nghệ.

Tin liên quan

Nữ tài xế vượt đèn đỏ, cố thủ trong xe suốt 2 giờ: Tạm giữ ô tô, lập hồ sơ xử lý

Nữ tài xế vượt đèn đỏ, cố thủ trong xe suốt 2 giờ: Tạm giữ ô tô, lập hồ sơ xử lý

Vi phạm giao thông nhưng nữ lái xe không chấp hành tín hiệu dừng xe để kiểm tra, không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và cố thủ trong xe gây mất an ninh trật tự.

Nữ tài xế mất lái, ô tô tông sập cổng chào đường hoa biển Đà Nẵng

Vụ chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong: Nữ tài xế đến công an trình diện

Khám phá thêm chủ đề

ca sĩ Đà Nẵng An toàn giao thông bóng cười giấy phép lái xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận