Thời sự

Kéo đàn em chém trọng thương đối thủ kém 20 tuổi

Huy Đạt
Huy Đạt
20/10/2025 14:23 GMT+7

Do mâu thuẫn cá nhân, một 'chị đại' 9X ở TP.Đà Nẵng kéo nhóm đàn em mang dao xông vào phòng trọ chém trọng thương đối thủ kém mình 20 tuổi rồi bỏ trốn.

Ngày 20.10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với nhóm côn đồ cầm dao xông vào phòng trọ chém trọng thương người khác.

Cụ thể, 4 bị can bị bắt tạm giam để điều tra hành vi "cố ý gây thương tích" gồm: Phạm Thị Ngọc Trang (34 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị), Lê Hoàng Phong (18 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi) và Phạm Tiến Dũng (17 tuổi, trú P.Hòa Khánh), Bùi Đức Huy (19 tuổi, trú P.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng).

Bắt giam 'chị đại' 9X kéo đàn em chém trọng thương đối thủ kém 20 tuổi- Ảnh 1.

"Chị đại" Phạm Thị Ngọc Trang và các đàn em tham gia chém trọng thương đối thủ

ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Ngọc Trang có mâu thuẫn cá nhân với nhóm của N.H.B.T (14 tuổi). Để “giải quyết” mâu thuẫn, ngày 8.10, Trang kéo theo các đàn em gồm Phong, Dũng và Huy đi cùng, bàn nhau sẽ “đánh trả” nếu xảy ra xô xát. Đáng chú ý, Phong mang theo một con dao dài khoảng 60 cm làm hung khí

Khi tìm đến phòng trọ trên đường Trung Lập 17 (P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) nơi nhóm N.H.B.T đang thuê ở, nhóm của Trang xông vào tấn công khiến nhiều người của nhóm N.H.B.T bị thương, trong đó có người bị chém trọng thương

Sau khi gây án, nhóm của Trang bỏ trốn và giấu hung khí trên đường Phạm Như Xương (TP.Đà Nẵng).

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác, Công an TP.Đà Nẵng lập tức vào cuộc, truy xét và nhanh chóng bắt giữ nhóm côn đồ. 

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bắt nghi phạm xông vào trụ sở chém trọng thương phó trưởng công an xã

Bắt nghi phạm xông vào trụ sở chém trọng thương phó trưởng công an xã

Nghi phạm Tống Duy Lộc mang dao đến trụ sở Công an xã Hà Long (Thanh Hóa) chửi bới, đập phá tài sản và chém trọng thương một phó trưởng Công an xã Hà Long.

