Giả công an chặn xe máy để 'kiểm tra' rồi hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi

Ngày 19.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thân (27 tuổi, ở P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), để điều tra về hành vi hiếp dâm, theo khoản 4, điều 141 bộ luật Hình sự.

Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Văn Thân để điều tra về hành vi hiếp dâm ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 30.9, trong quá trình tuần tra, trinh sát địa bàn, Tổ công tác 911 phát hiện thông tin về vụ 2 nam thanh niên giả danh công an chặn xe, đe dọa và xâm hại một cô gái vào rạng sáng 24.9 trên đường 2.9 (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng).

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã cử tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ và tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị D.N (18 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị) bị hại trong vụ án.

Theo điều tra ban đầu xác định, khoảng 4 giờ sáng 23.9, khi chị D.N điều khiển xe máy trên đường 2.9 thì bị Nguyễn Văn Thân và Trần Minh Lượng đi xe Satria màu trắng chặn lại.

Lúc này, Lượng giả danh công an yêu cầu dừng xe máy chị D.N để kiểm tra giấy tờ. Lợi dụng tâm lý lo sợ của nạn nhân, Thân nảy sinh ý định xấu, ép chị D.N đi uống rượu “để bỏ qua lỗi”.

Sau đó, cả hai đưa nữ sinh vào một quán nhậu trên đường 30.4, ép uống bia đến say rồi Thân chở chị D.N vào khách sạn ở đường Núi Thành, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, truy xét các nghi phạm liên quan. Cơ quan công an kêu gọi Trần Minh Lượng sớm ra đầu thú, đồng thời đề nghị gia đình, người thân tích cực vận động Lượng trình diện, giao nộp tang vật, phương tiện liên quan.