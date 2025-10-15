Từ Đắk Lắk ra TP.Đà Nẵng dụ dỗ quan hệ tình dục với bạn gái 13 tuổi

Ngày 15.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an xã Quế Sơn Trung và Công an P.An Hải khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một trẻ vị thành niên bị dụ dỗ quan hệ tình dục sau khi quen biết qua mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 14.10, bà N.Q (35 tuổi, trú xã Quế Sơn Trung, TP.Đà Nẵng) đến cơ quan công an trình báo việc con gái của bà là N.T (13 tuổi) bị một nam thanh niên có hành vi giao cấu tại một khách sạn ở P.An Hải vào ngày 13.10.2025.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp địa phương kiểm tra hiện trường, phát hiện Trần Minh Tuấn (25 tuổi, trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đang lưu trú tại phòng trên.

Tuấn khai quen biết với N.T qua mạng xã hội Facebook từ tháng 4.2025 và có quan hệ tình cảm. Ngày 12.10, Tuấn từ Đắk Lắk ra TP.Đà Nẵng du lịch và thuê phòng tại khách sạn. Đến ngày 13.10, Tuấn đón xe vào xã Quế Sơn Trung đưa N.T ra khách sạn chơi và sau đó có hành vi ôm hôn, đề nghị quan hệ tình dục, N.T đồng ý.

Vụ việc đã được Phòng Cảnh sát hình sự chuyển hồ sơ cho Công an P.An Hải tiếp tục thụ lý, điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.