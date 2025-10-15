Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Từ Đắk Lắk ra TP.Đà Nẵng dụ dỗ quan hệ tình dục với bạn gái 13 tuổi

Huy Đạt
Huy Đạt
15/10/2025 10:06 GMT+7

Từ quê nhà tỉnh Đắk Lắk, Trần Minh Tuấn ra TP.Đà Nẵng du lịch và dụ dỗ bé gái 13 tuổi quan hệ tình dục trong khách sạn.

Ngày 15.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an xã Quế Sơn Trung và Công an P.An Hải khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một trẻ vị thành niên bị dụ dỗ quan hệ tình dục sau khi quen biết qua mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 14.10, bà N.Q (35 tuổi, trú xã Quế Sơn Trung, TP.Đà Nẵng) đến cơ quan công an trình báo việc con gái của bà là N.T (13 tuổi) bị một nam thanh niên có hành vi giao cấu tại một khách sạn ở P.An Hải vào ngày 13.10.2025.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp địa phương kiểm tra hiện trường, phát hiện Trần Minh Tuấn (25 tuổi, trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đang lưu trú tại phòng trên.

Tuấn khai quen biết với N.T qua mạng xã hội Facebook từ tháng 4.2025 và có quan hệ tình cảm. Ngày 12.10, Tuấn từ Đắk Lắk ra TP.Đà Nẵng du lịch và thuê phòng tại khách sạn. Đến ngày 13.10, Tuấn đón xe vào xã Quế Sơn Trung đưa N.T ra khách sạn chơi và sau đó có hành vi ôm hôn, đề nghị quan hệ tình dục, N.T đồng ý.

Vụ việc đã được Phòng Cảnh sát hình sự chuyển hồ sơ cho Công an P.An Hải tiếp tục thụ lý, điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tin liên quan

Bắt giam bị can nhiều lần giao cấu với cháu ruột

Bắt giam bị can nhiều lần giao cấu với cháu ruột

Nhiều lần giao cấu với cháu ruột dưới 16 tuổi khiến nạn nhân sinh con, Nguyễn Văn Trí bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khám phá thêm chủ đề

quan hệ tình dục giao cấu Đà Nẵng mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận