Người Đà Nẵng góp từng gói mì, chai nước gửi yêu thương ra vùng lũ miền Bắc

Những chuyến xe nghĩa tình đến với vùng lũ

Những ngày đầu tháng 10, khi nhiều nơi ở miền Bắc đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ, tại TP.Đà Nẵng khắp các khu dân cư, trường học và điểm tập kết hàng hóa mọi người tất bật chuẩn bị cho những chuyến xe nghĩa tình. Người góp mì gói, người mang đến thùng sữa, có người lặng lẽ chuyển khoản ủng hộ…. Tất cả cùng chung một mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Khoảng 40 tấn hàng cứu trợ từ TP.Đà Nẵng lên đường đến với vùng lũ ở Bắc Ninh ẢNH: NGỌC HÂN

Tại điểm trung chuyển gần cao tốc Túy Loan - Hòa Liên (địa phận TP.Đà Nẵng), hàng chục tình nguyện viên hối hả bốc xếp từng thùng hàng lên xe container chuẩn bị lên đường ra tỉnh Bắc Ninh, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa bão vừa qua.

Hơn 40 tấn hàng hóa cứu trợ đã được quyên góp chỉ sau 1 ngày phát động, từ nước uống, mì gói, bánh chưng hút chân không, cơm cháy chà bông đến các loại thuốc men thiết yếu và những thùng sữa tươi gửi tặng trẻ em vùng lũ.

Tình nguyện viên ở TP.Đà Nẵng tất bật bốc xếp hàng hóa cứu trợ lên xe container, chuẩn bị vượt đường dài ra vùng lũ ở Bắc Ninh ẢNH: NGỌC HÂN

"Đây là chuyến hàng thứ 2 chúng tôi tổ chức trong vài ngày qua. Người góp tiền, người tự tay chở hàng đến. Có cụ già gom góp vài chục nghìn đồng, có em nhỏ gửi đi con heo đất tiết kiệm… Tất cả đều mong muốn làm điều gì đó để sẻ chia cùng bà con miền Bắc", anh Hồ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm CLB Chuyến xe vạn tình, nói.

Không chỉ dừng lại ở những chuyến xe chở hàng hóa, các nhóm thiện nguyện ở TP.Đà Nẵng còn trực tiếp có mặt tại những "điểm nóng" của đợt mưa lũ ở tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên để hỗ trợ ca nô vận chuyển hàng cứu trợ vào vùng bị cô lập, tiếp tế áo phao, thực phẩm và thuốc men.

Từng gói mì, thùng sữa, hũ muối đậu… là hơi ấm sẻ chia từ miền Trung gửi tới vùng lũ miền Bắc ẢNH: NGỌC HÂN

"Sau chuyến hàng tới với đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ ở tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, dụng cụ vệ sinh, vật phẩm cần thiết để vận chuyển đến các tỉnh còn lại, trao tận tay người dân để họ sớm ổn định cuộc sống", đại diện CLB Chuyến xe vạn tình chia sẻ.

Tấm lòng gửi gắm ở gian bếp đỏ lửa

Tại xã Đồng Dương (TP.Đà Nẵng), gian bếp nhỏ của Câu lạc bộ thiện nguyện Phan Đức những ngày này cũng luôn đỏ lửa.

Những hũ muối đậu và thịt heo ngâm mắm, đặc sản miền Trung được người Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo để gửi ra vùng lũ ẢNH: NGỌC HÂN

Chỉ trong 2 ngày, hơn 400 hũ thịt ngâm mắm và 400 hũ muối đậu đã hoàn thành. "Chúng tôi mong rằng khi bà con nhận được những món quà nhỏ này sẽ thấy được tình cảm chân thành của người Đà Nẵng. Cách đây một năm, sau bão Yagi, chúng tôi cũng đã có mặt ở miền Bắc để cứu trợ. Lần này, thấy bà con tiếp tục gặp khó khăn, không ai có thể ngồi yên", anh Phan Văn Đức, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Phan Đức, chia sẻ.