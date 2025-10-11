Ấm lòng những bữa ăn 0 đồng ở vùng lũ Thái Nguyên

Hình ảnh người dân chung tay nấu cơm mong bà con ấm bụng trong thời điểm khó khăn nhận được nhiều lượt thả tim trên mạng xã hội, bởi mỗi phần cơm là sự sẻ chia, là nguồn động viên gửi đến người dân vùng lũ.

Mọi người trong quán chị Nga (giữa) chung tay nấu cơm ẢNH: NVCC

Đi tránh lũ vẫn phụ nấu cơm

Chị Lương Thanh Nga (42 tuổi), chủ quán cơm ở P.Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) tự bỏ tiền, bỏ công đi chợ mua nguyên liệu để chuẩn bị các phần cơm nhờ những đoàn cứu trợ trao tận tay cho bà con đang bị cô lập bởi nước lũ. Chị không kêu gọi quyên góp mà tâm nguyện làm hết sức trong khả năng của bản thân.

Ngày 8.10, nhóm bạn 10 người đến nhà chị tá túc do nước lũ dâng cao đã tình nguyện làm "người phụ việc" cho 2 nhân viên của chị nấu tổng cộng 1.200 phần cơm. Chị xúc động khi nhìn bạn bè đi tránh lũ vẫn nhiệt tình tham gia "dự án" cơm 0 đồng.

"Anh trai, em gái và các cháu của tôi đến giờ vẫn trong khu vực nước dâng cao hơn đầu người. Tôi liên lạc qua điện thoại và được biết trong đó nước vẫn chảy xiết, khó tiếp cận nên mọi người ăn uống rất khổ sở. Ở ngoài chúng tôi rất sốt ruột, chỉ biết nấu cơm rồi nhờ các đoàn cứu trợ trao tận tay cho bà con vùng lũ", chị Nga cho hay.

Nhiều người tá túc tại nhà chị Nga do mưa lũ cùng tham gia phụ giúp nấu cơm ẢNH: NVCC

Dù không kêu gọi ủng hộ, nhưng khi khách đến quán biết được việc làm của chị, nhiều người chủ động góp thêm tiền. "Có người mua chỉ 100.000 đồng nhưng chuyển khoản 200.000 đồng, có khách tiền cơm chỉ 200.000 đồng nhưng chuyển 500.000 đồng để ủng hộ. Tôi có giải thích nhưng mọi người vẫn năn nỉ nhận tấm lòng của họ", chị Nga chia sẻ.

"Tôi mong sớm có điện để việc nấu nướng dễ dàng hơn và nấu được nhiều phần cơm hơn nữa. Mong mọi người luôn bình an, vượt qua thời điểm khó khăn này", chị Nga nói thêm.

Chị Nguyễn Thu Hiền (34 tuổi, ở P.Chùa Hang, Thái Nguyên) là một trong những người đến tá túc nhà chị Nga vì nhà bị ngập đến mái khi lũ dâng cao. Thấy mọi người nấu cơm, chị gạt hết mọi lo lắng chung tay phụ giúp.

Từng phần cơm được chuẩn bị chỉn chu, cẩn thận ẢNH: NVCC

"Đồ đạc ở nhà bị nước lũ cuốn hết nhưng có ngồi khóc cũng không giải quyết được việc gì. Tôi tập trung phụ mọi người nấu cơm để những người ở vùng cô lập không bị đói. Được ra nơi an toàn, tôi rất xúc động khi được mọi người quan tâm, sắp xếp chỗ ăn, chỗ ngủ. Chờ nước lũ rút, tôi sẽ về nhà dọn dẹp, khắc phục dần dần", chị Hiền chia sẻ.

Lời cảm ơn chân thành

Mới đây, thông báo của anh Hoàng Đức Mạnh (42 tuổi), chủ một quán ăn ở P.Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) trên trang mạng xã hội cá nhân cũng được dân mạng thả tim.

Dòng thông báo viết: "Em tính thế này, nhiều người nấu ăn cho bà con rồi, còn các đoàn cứu trợ chúng ta nữa? Ngày 9.10, quán em sẽ nấu ăn cho các đoàn cứu trợ, có đoàn nào đến Thái Nguyên báo số lượng cho em. Em sẽ phục vụ các đoàn ăn tại quán miễn phí tại địa chỉ quán em số 2, ngõ 94 Việt Bắc. Liên hệ báo trước em qua số 0912856879 nhé! Chân thành cảm ơn các đoàn đã đến giúp nhân dân Thái Nguyên!".

Quán ăn của anh Mạnh thông báo nấu ăn chiêu đãi các đoàn cứu trợ đến Thái Nguyên ẢNH: NVCC

Anh Mạnh cho biết thời điểm này khu vực quán ăn của anh không bị ngập lụt. Anh quyết định tạm ngừng kinh doanh, cùng nhân viên, người thân, bạn bè nấu ăn miễn phí mời các đoàn đến cứu trợ bà con Thái Nguyên.

Từ khi đăng thông báo và được chia sẻ rộng rãi, anh cho biết đã có một số đoàn liên hệ với anh dù 1 - 2 ngày nữa họ mới đến nơi. Anh quyết định nấu miễn phí đãi các đoàn trong 3 - 4 ngày.

"Không có gì to tát, chỉ là những bữa cơm đơn giản, thể hiện tấm lòng của người dân Thái Nguyên dành cho các đoàn hỗ trợ. Năm ngoái, thời điểm Thái Nguyên ngập lụt do ảnh hưởng của bão Yagi, tôi cũng nấu cơm tặng bà con miễn phí", anh Mạnh bày tỏ.

Quán ăn của anh Mạnh hoạt động ở Thái Nguyên hơn 10 năm nay. Anh cho biết luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người trong khả năng của mình.