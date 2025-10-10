Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhân dân có thể ủng hộ đồng bào vùng bão lũ qua VNeID

Trần Cường
Trần Cường
10/10/2025 16:03 GMT+7

Tính đến 17 giờ ngày 9.10, đã có hơn 1 triệu người và tài khoản đăng ký hỗ trợ cũng như đã ủng hộ khoảng 850 tỉ đồng giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Nhằm chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngày 10.10, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức kích hoạt chương trình tương thân tương ái này trên nền tảng VNeID.

Nhân dân có thể ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ qua VNeID - Ảnh 1.

Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, phát biểu tại sự kiện

ẢNH: TRẦN KIÊN

Tại sự kiện, ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cho biết các cơn bão liên tiếp đã khiến hơn 230 người chết, mất tích; hơn 360 người bị thương; nhiều công trình giao thông, xây dựng bị hư hại.

"Tổng thiệt hại ước tính đến nay lên tới hơn 30.000 tỉ đồng, tức bằng gần một nửa so với thiệt hại do bão Yagi năm 2024 gây ra đối với nước ta", ông Thạo thông tin.

Theo ông Thạo, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các đơn vị trong đó có Bộ Công an thời gian qua, rất nhiều tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ trực tiếp hoặc qua các tài khoản ngân hàng.

Tính đến 17 giờ ngày 9.10, có hơn một triệu người và tài khoản đã đăng ký hỗ trợ, và đã ủng hộ khoảng 850 tỉ đồng.

Nhân dân có thể ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ qua VNeID - Ảnh 2.
Nhân dân có thể ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ qua VNeID - Ảnh 3.
Nhân dân có thể ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ qua VNeID - Ảnh 4.

Các đại biểu, chiến sĩ tham gia ủng hộ đồng bào thông qua ứng dụng VNeID

 ẢNH: TRẦN KIÊN

Về phía MTTQ, ông Thạo cho hay, cơ quan này sẽ tiếp tục ứng dụng giải pháp công nghệ để tiếp nhận, quản lý các khoản hỗ trợ này đảm bảo minh bạch, không sai sót và sẽ trao tận tay cho 100% người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Tại sự kiện, đại tá Trần Hồng Phú, Cục phó C06, cho biết việc triển khai chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên VNeID là rất ý nghĩa, thiết thực và kịp thời ở thời điểm này.

Đại tá Phú cho hay, đến nay đã có hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trong công an nhân dân đã trực tiếp tại chỗ giúp đỡ, cứu trợ người dân tại tất cả vùng ảnh hưởng do mưa lũ.

Nhân dân có thể ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ qua VNeID - Ảnh 5.

Đại tá Trần Hồng Phú, Cục phó C06

ẢNH: TRẦN KIÊN

Cục phó C06 nhấn mạnh, với tinh thần lá lành đùm lá rách, C06 kích hoạt triển khai chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID năm 2025.

Theo đại tá Phú, thông qua ứng dụng VNeID, Bộ Công an và MTTQ Việt Nam mong muốn đồng bào, đồng chí, nhân dân cả nước ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt, khắc phục những thiệt hại nặng nề về người và tài sản để họ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Để hỗ trợ người dân vùng bão lũ thông qua VNeID, chủ tài khoản cần đăng nhập ứng dụng này. Sau đó, nhấn truy cập "Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên nền tảng VNeID năm 2025".

Tiếp theo, công dân chọn "Nhấn vào đây để thực hiện ủng hộ", rồi chọn ngân hàng kèm mã QR để hỗ trợ thông qua các tài khoản của đơn vị phối hợp với Cục C06 và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

