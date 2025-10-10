Nhân dân có thể ủng hộ đồng bào vùng bão lũ qua VNeID

Nhằm chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngày 10.10, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức kích hoạt chương trình tương thân tương ái này trên nền tảng VNeID.

Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, phát biểu tại sự kiện ẢNH: TRẦN KIÊN

Tại sự kiện, ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cho biết các cơn bão liên tiếp đã khiến hơn 230 người chết, mất tích; hơn 360 người bị thương; nhiều công trình giao thông, xây dựng bị hư hại.

"Tổng thiệt hại ước tính đến nay lên tới hơn 30.000 tỉ đồng, tức bằng gần một nửa so với thiệt hại do bão Yagi năm 2024 gây ra đối với nước ta", ông Thạo thông tin.

Theo ông Thạo, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các đơn vị trong đó có Bộ Công an thời gian qua, rất nhiều tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ trực tiếp hoặc qua các tài khoản ngân hàng.

Tính đến 17 giờ ngày 9.10, có hơn một triệu người và tài khoản đã đăng ký hỗ trợ, và đã ủng hộ khoảng 850 tỉ đồng.

Các đại biểu, chiến sĩ tham gia ủng hộ đồng bào thông qua ứng dụng VNeID ẢNH: TRẦN KIÊN

Về phía MTTQ, ông Thạo cho hay, cơ quan này sẽ tiếp tục ứng dụng giải pháp công nghệ để tiếp nhận, quản lý các khoản hỗ trợ này đảm bảo minh bạch, không sai sót và sẽ trao tận tay cho 100% người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Tại sự kiện, đại tá Trần Hồng Phú, Cục phó C06, cho biết việc triển khai chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên VNeID là rất ý nghĩa, thiết thực và kịp thời ở thời điểm này.

Đại tá Phú cho hay, đến nay đã có hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trong công an nhân dân đã trực tiếp tại chỗ giúp đỡ, cứu trợ người dân tại tất cả vùng ảnh hưởng do mưa lũ.

Đại tá Trần Hồng Phú, Cục phó C06 ẢNH: TRẦN KIÊN

Cục phó C06 nhấn mạnh, với tinh thần lá lành đùm lá rách, C06 kích hoạt triển khai chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID năm 2025.

Theo đại tá Phú, thông qua ứng dụng VNeID, Bộ Công an và MTTQ Việt Nam mong muốn đồng bào, đồng chí, nhân dân cả nước ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt, khắc phục những thiệt hại nặng nề về người và tài sản để họ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.