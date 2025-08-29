Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tăng lên 500 người, Đoàn Chủ tịch lên 100 người

Ngày 28.8, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đã ký ban hành Đề án số 02 về việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 209 diễn ra tháng 10.2024 ẢNH: GIA HÂN

Đại hội dự kiến sẽ có 1.000 đại biểu tham dự, diễn ra trong không quá 2 ngày và hoàn thành trong tháng 5.2026 tại Hà Nội.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội cũng sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử ra Ủy ban T.Ư, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước, ra lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tăng số lượng ủy viên, đoàn chủ tịch

Về nhân sự, đề án nêu rõ, cơ cấu, số lượng ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến sẽ có 500 ủy viên.

Số ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới theo dự kiến sẽ tăng khoảng hơn 100 người. Số ủy viên được hiệp thương cử tại đại hội nhiệm kỳ trước là 397 người.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự kiến khoảng 100 người, tăng khoảng 30 người so với nhiệm kỳ hiện tại (khoảng 70 người).

Cơ cấu gồm: lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội và người đứng đầu của tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở T.Ư; chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và một số chủ tịch cấp xã tiêu biểu; cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và một số chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, đại diện các thành phần kinh tế và một thành phần khác có liên quan đến hoạt động của MTTQ Việt Nam;

Ngoài ra còn có một số trưởng các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Đối với Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cử ra, dự kiến có 9 - 11 người. Trong đó gồm có chủ tịch; phó chủ tịch - tổng thư ký, 1 phó chủ tịch đồng thời làm chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 1 phó chủ tịch đồng thời làm chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, 1 phó chủ tịch đồng thời làm chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 1 phó chủ tịch đồng thời làm bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 1 phó chủ tịch đồng thời làm chủ tịch T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 2 - 4 phó chủ tịch phụ trách các lĩnh vực.

Hiện, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sau khi hiệp thương cử người đứng đầu 5 tổ chức chính trị - xã hội làm phó chủ tịch, gồm 9 người.

Làm rõ quan hệ với các tổ chức chính trị - xã hội

Đề án cũng cho biết, Ban Thường trực xây dựng đề án nhân sự Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trình cấp có thẩm quyền và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định.

Đề án cũng nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam, kế thừa các nội dung cơ bản của Điều lệ MTTQ Việt Nam hiện nay, bổ sung những nội dung mới, đưa vào Điều lệ có tính thực thi cao, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, luật MTTQ Việt Nam và chức năng, nhiệm vụ phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Đồng thời, làm rõ mối quan hệ chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi (lần 1) sẽ được hoàn thành và lấy ý kiến rộng rãi trong tháng 9 tới đây.

Theo đề án vừa được ban hành, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến. Đại hội trước đó - Đại hội biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 vừa diễn ra vào cuối tháng 11.2024, tức là tới hết 2029 mới hết nhiệm kỳ.

Việc tổ chức đại hội sớm là nhằm triển khai Chỉ thị 48 của Ban Bí thư và triển khai các yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, T.Ư Đảng về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo mô hình tổ chức bộ máy mới.