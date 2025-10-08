VWS ủng hộ 500 triệu đồng giúp đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Tấm lòng doanh nghiệp giữa tâm bão

Cơn bão số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Nhiều địa bàn bị ngập sâu, sạt lở, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, người dân lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Giữa thời điểm ấy, nghĩa cử của cộng đồng doanh nghiệp đã trở thành điểm sáng ấm áp, tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng bão lũ.

Ngay khi trở về Việt Nam, chiều 6.10, ông David Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty California Waste Solutions (CWS) và Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã có mặt tại điểm tiếp nhận cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ủng hộ 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao thư cảm ơn cho ông David Dương ẢNH: CÔNG TY VWS

“Số tiền 500 triệu đồng tuy không lớn nhưng đó là tấm lòng và trách nhiệm của những người làm doanh nghiệp đối với cộng đồng”, ông David Dương chia sẻ. Với ông, giá trị lớn nhất của hành động này không nằm ở con số mà ở tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm xã hội mà mỗi doanh nghiệp Việt cần vun đắp.

Theo ông David Dương, doanh nghiệp không chỉ là nơi tạo ra lợi nhuận, mà còn góp phần chung tay hỗ trợ, đóng góp cho xã hội. Khi cộng đồng gặp khó khăn, hoạn nạn, Công ty VWS luôn sẵn sàng đồng hành.

Gửi lời nhắn tới bà con vùng bão lũ, ông David Dương bày tỏ mong muốn bà con giữ sức khỏe, vững tinh thần, mạnh mẽ vượt qua khó khăn.

“Thiên tai có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào nhưng điều quý giá là chúng ta không bao giờ đơn độc. Luôn có những tấm lòng, những bàn tay sẵn sàng sẻ chia và giúp nhau đứng dậy”, lãnh đạo Công ty VWS chia sẻ.

Bền bỉ gắn bó cùng cộng đồng

Hành động ủng hộ đồng bào vùng bão lũ đợt này chỉ là một phần trong hành trình thiện nguyện gần 20 năm mà VWS bền bỉ theo đuổi.

Kể từ khi đầu tư và hoạt động tại Việt Nam, Công ty VWS đã luôn đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trong nhiều chương trình ý nghĩa hàng năm như: quỹ “vì người nghèo”, quỹ “vì biển đảo quê hương”, quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ cùng nhiều chương trình xây nhà tình thương, trao học bổng, hỗ trợ y tế miễn phí cho người dân khó khăn.

Không chỉ trong nước, tại Mỹ, Công ty CWS và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Mỹ do ông David Dương làm chủ tịch cũng thường xuyên hưởng ứng lời kêu gọi của các cơ quan đại diện Việt Nam, tổ chức quyên góp giúp đồng bào Việt Nam khi xảy ra thiên tai.

Theo ông David Dương, triết lý hoạt động của Công ty VWS luôn gắn liền giữa phát triển kinh tế và phát triển cộng đồng.

“Chúng tôi luôn tin rằng, sự thịnh vượng của doanh nghiệp phải đi cùng sự an lành của xã hội. Đó là cách để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái - một truyền thống tốt đẹp của người Việt mà VWS luôn trân trọng và gìn giữ”, ông David Dương nhấn mạnh.

Lan tỏa nghĩa tình từ thành phố mang tên Bác

Chiều 6.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão số 10. Hàng chục tỉ đồng đã được tiếp nhận ngay tại buổi lễ, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân thành phố mang tên Bác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay sẻ chia, trong đó mỗi cán bộ, công chức đóng góp ít nhất một ngày lương.

Ngay trong lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận hơn 35,6 tỉ đồng từ các tổ chức, đơn vị và cá nhân, trong đó Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã quyên góp 500 triệu đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến các địa phương bị thiệt hại để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.