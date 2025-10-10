Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử

Tuấn Minh - Phan Hậu
10/10/2025 20:42 GMT+7

Nhiều tài sản trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên ngập trong bùn đất sau khi nước lũ bắt đầu rút.

Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 1.

Sau nhiều ngày bị cô lập, ngày 10.10, lực lượng cứu trợ cùng các thầy cô, cán bộ công nhân viên cùng sinh viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên khẩn trương dọn dẹp những đống đổ nát, bùn đất để đón sinh viên trở lại trường đi học

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 2.
Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 3.
Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 4.
Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 5.
Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 6.

Nước rút đi, để lại một lớp bùn đất dày đặc bao phủ khu nhà thí nghiệm. Giữa ngổn ngang những mảnh vỡ thủy tinh, các thầy cô và học sinh phải tỉ mỉ gạn lọc, lau rửa từng chai lọ, dụng cụ thí nghiệm còn sót lại. Trong buổi sáng 10.10, việc vệ sinh sàn cơ bản đã hoàn thành

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 7.

Hàng cây dọc lối đi chính vào Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên không còn thấy màu xanh

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 8.
Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 9.
Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 10.

Khung cảnh tan hoang vẫn hiện hữu ở nhiều nơi trong trường. Bùn đất sau trận lũ phủ một lớp đặc quánh, chưa được dọn dẹp

ẢNH: TUẤN MINH

Thực hư việc Trường ĐHSP Thái Nguyên từ chối nhận suất ăn cứu trợ

Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 11.

Một chiếc ô tô đỗ trên sân trường, nhuộm màu bùn sau khi nước lũ rút

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 12.
Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 13.
Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 14.

"Sáng nay khi mở cửa phòng, hàng đống tài liệu tràn ra ngoài, ướt nhẹp. Đồ đạc trong phòng ngổn ngang lẫn với bùn chẳng biết đâu mà lần", một cán bộ trường chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 15.
Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 16.
Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 17.

Các tệp sổ sách, hồ sơ được cán bộ, công nhân viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên xếp ra nơi khô ráo, nhưng do ngâm nước lâu ngày, nhiều tài liệu đã nát bươm

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 18.

Linh Chi (sinh viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên) tham gia dọn dẹp trường, may mắn tìm lại được hộp đồ dùng học tập còn nguyên vẹn sau trận lũ. "Em không nghĩ trận lũ lại lớn đến vậy. Đồ đạc, sách vở của em ngập hết. Hộp đồ này trước đó em để quên ở phòng học trên tầng thì còn nguyên", Chi chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 19.

Bộ quần áo của Hoàng Thị Hoài Thương (sinh viên khoa Giáo dục chính trị, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên) lấm lem bùn đất sau khi dọn dẹp. "Sáng nay em cùng các bạn trong trường đã dọn dẹp xong một số phòng thuộc nhà A1. Em chỉ mong khắc phục được nhanh để được đi học trở lại", Thương nói.

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 20.
Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 21.
Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử- Ảnh 22.

Trong ngày 10.10, nhiều hộ dân ở vùng nước rút trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã cùng lực lượng chức năng dọn dẹp bùn đất, rác thải để sớm ổn định cuộc sống

ẢNH: TUẤN MINH

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 10.10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên ước tính sơ bộ thiệt hại về tài sản do bão Matmo và mưa lũ sau bão gây ra ở tỉnh này khoảng 2.120 tỉ đồng.

Trên địa bàn tỉnh có 5 người ở thiệt mạng, 2 người mất tích và 2 bị thương do mưa bão, ngập lụt. Khoảng 200.000 nhà bị ảnh hưởng, trong đó tốc mái 22 nhà; sạt lở taluy dương 988 nhà; số còn lại bị ngập nước, cô lập.

Mưa bão, ngập lụt làm hư hỏng gần 8.900 ha cây trồng, thủy sản (cơn bão số 10 là 3.536 ha và bão số 11 là 5.343 ha). Gần 247.000 con gia cầm, 3.200 con lợn và nhiều vật nuôi khác bị chết.

Trên 30 điểm sạt lở và ngập úng tại nhiều tuyến đường, cầu tràn. 53 hồ, đập; 5 trung tâm y tế, bệnh viện; 9 trạm y tế địa phương bị ngập lụt, sạt lở; 38 điểm trường bị ngập nước, sạt lở taluy dương.

https://thanhnien.vn/hinh-anh-ng...


Tin liên quan

Lũ lịch sử tại Thái Nguyên: Vỡ òa vì người già, trẻ nhỏ được ứng cứu

Lũ lịch sử tại Thái Nguyên: Vỡ òa vì người già, trẻ nhỏ được ứng cứu

Do ảnh hưởng của cơn bão Matmo, đến ngày 9.10.2025, Khu vực thôn Soi Cốc, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn ngập rất sâu. Người dân sống trong khu vực này gần như bị cô lập, nước lên càng lúc càng nhanh, người dân chỉ còn cách ngồi chờ các đoàn ứng cứu.

Hình ảnh người dân Thái Nguyên bần thần nhìn bùn đất đầy nhà sau lũ lịch sử

Vượt lũ cứu nạn ở Thái Nguyên, đội cứu hộ 'chạy hết công suất'

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Thái Nguyên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên Dọn dẹp Bùn đất bão Matmo lũ lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận