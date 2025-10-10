Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 10.10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên ước tính sơ bộ thiệt hại về tài sản do bão Matmo và mưa lũ sau bão gây ra ở tỉnh này khoảng 2.120 tỉ đồng.

Trên địa bàn tỉnh có 5 người ở thiệt mạng, 2 người mất tích và 2 bị thương do mưa bão, ngập lụt. Khoảng 200.000 nhà bị ảnh hưởng, trong đó tốc mái 22 nhà; sạt lở taluy dương 988 nhà; số còn lại bị ngập nước, cô lập.

Mưa bão, ngập lụt làm hư hỏng gần 8.900 ha cây trồng, thủy sản (cơn bão số 10 là 3.536 ha và bão số 11 là 5.343 ha). Gần 247.000 con gia cầm, 3.200 con lợn và nhiều vật nuôi khác bị chết.

Trên 30 điểm sạt lở và ngập úng tại nhiều tuyến đường, cầu tràn. 53 hồ, đập; 5 trung tâm y tế, bệnh viện; 9 trạm y tế địa phương bị ngập lụt, sạt lở; 38 điểm trường bị ngập nước, sạt lở taluy dương.