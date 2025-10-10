Hình ảnh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ lịch sử

Nước rút đi, để lại một lớp bùn đất dày đặc bao phủ khu nhà thí nghiệm. Giữa ngổn ngang những mảnh vỡ thủy tinh, các thầy cô và học sinh phải tỉ mỉ gạn lọc, lau rửa từng chai lọ, dụng cụ thí nghiệm còn sót lại. Trong buổi sáng 10.10, việc vệ sinh sàn cơ bản đã hoàn thành
ẢNH: TUẤN MINH
Khung cảnh tan hoang vẫn hiện hữu ở nhiều nơi trong trường. Bùn đất sau trận lũ phủ một lớp đặc quánh, chưa được dọn dẹp
ẢNH: TUẤN MINH
"Sáng nay khi mở cửa phòng, hàng đống tài liệu tràn ra ngoài, ướt nhẹp. Đồ đạc trong phòng ngổn ngang lẫn với bùn chẳng biết đâu mà lần", một cán bộ trường chia sẻ.
ẢNH: TUẤN MINH
Các tệp sổ sách, hồ sơ được cán bộ, công nhân viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên xếp ra nơi khô ráo, nhưng do ngâm nước lâu ngày, nhiều tài liệu đã nát bươm
ẢNH: TUẤN MINH
Trong ngày 10.10, nhiều hộ dân ở vùng nước rút trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã cùng lực lượng chức năng dọn dẹp bùn đất, rác thải để sớm ổn định cuộc sống
ẢNH: TUẤN MINH
Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 10.10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên ước tính sơ bộ thiệt hại về tài sản do bão Matmo và mưa lũ sau bão gây ra ở tỉnh này khoảng 2.120 tỉ đồng.
Trên địa bàn tỉnh có 5 người ở thiệt mạng, 2 người mất tích và 2 bị thương do mưa bão, ngập lụt. Khoảng 200.000 nhà bị ảnh hưởng, trong đó tốc mái 22 nhà; sạt lở taluy dương 988 nhà; số còn lại bị ngập nước, cô lập.
Mưa bão, ngập lụt làm hư hỏng gần 8.900 ha cây trồng, thủy sản (cơn bão số 10 là 3.536 ha và bão số 11 là 5.343 ha). Gần 247.000 con gia cầm, 3.200 con lợn và nhiều vật nuôi khác bị chết.
Trên 30 điểm sạt lở và ngập úng tại nhiều tuyến đường, cầu tràn. 53 hồ, đập; 5 trung tâm y tế, bệnh viện; 9 trạm y tế địa phương bị ngập lụt, sạt lở; 38 điểm trường bị ngập nước, sạt lở taluy dương.
