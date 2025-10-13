Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người sống quanh ta
Nhóm phi công drone tiếp tế vùng lũ

Phan Diệp
Phan Diệp
13/10/2025 05:55 GMT+7

Trước tình hình lũ lụt ở miền Bắc khiến nhiều khu vực bị cô lập, cộng đồng những người có thiết bị bay không người lái (drone) từ Nam ra Bắc đã kết nối qua mạng xã hội, kịp thời có mặt tại vùng lũ để giúp đỡ người dân.

Nhiều nơi ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng… đang bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt. Khi hay tin lực lượng cứu hộ đang tập trung nỗ lực đưa người bị mắc kẹt ra khỏi vùng lũ đồng thời có nhiều người khác đang rất cần hỗ trợ lương thực, các nhóm drone khắp VN đã nhanh chóng lên đường.

Anh em 3 miền hội tụ

Chỉ với một lời kêu gọi và sự điều phối thông qua nhóm chat trên mạng xã hội, nhiều người ở miền Tây Nam bộ, TP.HCM, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Tây nguyên… đã gặp nhau tại vùng lũ Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ) vào ngày 9.10 vừa qua. Họ nhanh chóng phân công những người sở hữu drone chuyên dụng phun thuốc, bón phân trong nông nghiệp nhận nhiệm vụ thả hàng cứu trợ. Một nhóm khác dùng flycam bay trước để khảo sát địa điểm, tình hình và dẫn đường cho drone tiếp tế.

Nhóm phi công drone tiếp tế vùng lũ - Ảnh 1.

Những chiếc drone ngày thường phục vụ trong nông nghiệp, giờ làm nhiệm vụ chuyển hàng tiếp tế cho vùng lũ

Ảnh: NVCC

Chị Dương Thị Nhâm (34 tuổi, người dân địa phương) cho biết: "Xã Hoàng Vân và Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh là 2 khu vực của H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều nhà dân ngập đến mái nhà. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa thấy trận lũ nào lớn như thế này". Khi biết có nhóm drone đang hướng về 2 xã trên, chị Nhâm hỗ trợ dẫn đường, kết nối với những đơn vị tặng thực phẩm để nhóm dùng drone đưa vào vùng bị cô lập.

Cách thức hoạt động của nhóm là dùng dây buộc thực phẩm gồm mì gói, lương khô, nước sạch... vào drone để mang cho người dân. Mỗi thiết bị có thể mang theo khoảng 30 kg hàng hóa trong bán kính khoảng 2 km. Trong những ngày qua, nhóm đã hỗ trợ được hàng trăm người dân vùng lũ.

Mỗi người một nơi nhưng kết hợp ăn ý

Nhóm drone đến từ những tỉnh, thành khác nhau, mang theo những loại máy móc thiết bị khác nhau. Có loại dùng cảm biến, phát hiện thấy người thì sẽ thả hàng. Có lúc thì cần thêm flycam bay trước khảo sát, dẫn đường rồi mới tìm địa điểm thả. "Em làm nhiệm vụ bay flycam khảo sát trước, ngoài ra dùng thêm bộ đàm để thông báo, hướng dẫn người dân lấy hàng từ drone", Trần Duy Tiệp (19 tuổi, đến từ Sơn La) cho biết.

Nhóm phi công drone tiếp tế vùng lũ - Ảnh 2.

Nhóm drone trên đường đi vào vùng lũ tiếp tế lương thực cho người dân

Ảnh: NVCC

Từ miền Nam, Ngô Thanh Liêm (18 tuổi, ở Kiên Giang cũ) tức tốc đi xe đò lên Cần Thơ trong đêm 9.10, rồi tiếp tục bay ra Hà Nội, đến vùng lũ hôm 10.10 để điều khiển drone hỗ trợ đồng bào. "Nhóm chúng em còn có anh Trường Phát (20 tuổi), anh Thanh Mừng (23 tuổi) cũng từ miền Nam ra nữa. Tụi em chưa từng gặp nhau, chỉ quen biết trên mạng xã hội", Liêm kể về sự đồng lòng của mọi người.

Anh Nguyễn Xuân Huy (39 tuổi, ở Gia Lai), người kết nối nhóm của Liêm, chia sẻ: "Các em rất nhiệt tình, quyết định lên đường là đi ngay không chần chừ. Tôi cũng kết nối được thêm người ở Tây nguyên mang thêm drone và pin dự phòng gia nhập đội".

Lê Đình Long (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) là một trong những người lái drone xuyên suốt không nghỉ tay mấy ngày qua. Quê miền Trung, Long dường như đã quen với cảnh bão lũ mỗi năm nhưng khi đến Bắc Ninh thì bỗng… choáng khi thấy nước ngập lên mái nhà. "Đi theo người hướng dẫn đến nơi đang bị cô lập, tụi em chỉ biết làm hết công suất từ sáng đến tối mịt. Có những lúc em không nhớ cụ thể mình đang ở khu vực nào", Long nói và cho biết hiện vẫn chưa nhớ hết tên nhóm drone hơn 10 người được thành lập trong chớp nhoáng.

Anh Lê Đức Thiện (36 tuổi), làm việc tại Công ty TNHH Trác Ngọc ở Phú Thọ chuyên làm các dịch vụ liên quan đến drone, cũng mang 5 thiết bị đến vùng lũ. Anh chia sẻ: "Là những đồng nghiệp, tôi thật sự xúc động trước hành động của các anh em ở miền Nam, Tây nguyên… không ngại đường xa đến. Trong quá trình hoạt động, máy của anh em nào bị hư hỏng thì chúng tôi sửa chữa miễn phí. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con tới khi ổn định và có thể giúp phun thuốc khử khuẩn vệ sinh môi trường sau lũ nếu cần".

Nhóm phi công drone tiếp tế vùng lũ - Ảnh 3.

DRONE Cứu hộ tiếp tế Bắc Ninh lan tỏa trên mạng xã hội
