3 giờ sáng, người Huế mở bếp kho 300 kg cá nục gửi người dân vùng lũ

Bếp lửa rực đỏ từ 3 giờ sáng

Chiều ngày 13.10, khi chuyến xe thiện nguyện lăn bánh chở theo hàng trăm hũ cá nục được đóng gói cẩn thận đến các các xã vùng lũ ở Thái Nguyên, cũng là lúc anh Trần Hoàng Vũ (33 tuổi, trú tại P.Vỹ Dạ, TP.Huế), trưởng nhóm thiện nguyện Tâm An, và các thành viên mới được nghỉ ngơi. Dù mệt nhoài sau một ngày dài lao động liên tục, nhiều người Huế cảm thấy hạnh phúc khi hoàn thành thêm một việc ý nghĩa.

Các thành viên nhóm thiện nguyện Tâm An có mặt từ rất sớm để kho cá nục gửi ra vùng lũ ẢNH: BÌNH THIÊN

Để có được 300 kg cá kho, mọi người đã có mặt từ rất sớm ngày 12.10. Anh Vũ cho biết, công tác chuẩn bị bắt đầu từ 3 giờ sáng để kịp sơ chế và chế biến, tạo nên một nồi cá nục kho khổng lồ mang "chuẩn vị Huế".

Hoạt động thiện nguyện này đã thu hút đông đảo người Huế tham gia, từ các cụ già, các trung niên đến các bạn trẻ. Rất nhiều sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.Huế cũng góp sức. Họ mua cá nục tươi ngon và tỉ mẩn chế biến.

Bí quyết tạo nên món cá kho đặc trưng không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn ở sự kỹ lưỡng trong khâu tẩm ướp với các loại gia vị truyền thống như riềng, ớt và nước màu đặc trưng xứ Huế.

Hơn 10 giờ liên tục, bếp lửa được duy trì, những nồi cá kho khổng lồ nghi ngút khói, lan tỏa hương thơm. Nhóm chọn cá nục kho vì đây là món ăn dân dã, dễ bảo quản, có thể sử dụng được lâu, rất phù hợp để gửi đi cứu trợ đường xa.

Công đoạn kho cá kéo dài gần 10 giờ đồng hồ ẢNH: BÌNH THIÊN

Toàn bộ kinh phí để thực hiện nồi cá kho này được huy động từ sự đóng góp của chính các thành viên trong nhóm và các nhà hảo tâm tại TP.Huế. Anh Vũ cho biết, mọi người đóng góp tùy tâm, người ít 50.000 đồng, người nhiều 200.000 đồng.

Làm từ sáng sớm, đến 16 giờ chiều họ mới hoàn tất công việc. Tổng cộng, 300 kg cá nục đã được kho thành công, chia được 570 hũ. Số cá này được gửi ra Hà Nội thông qua một đoàn sư cô để tiếp nhận, sau đó chuyển thẳng lên Thái Nguyên.

11 năm lan tỏa niềm vui

Việc kho cá nục gửi ra miền Bắc không chỉ để san sẻ khó khăn cùng người dân vùng lũ, mà theo chia sẻ của trưởng nhóm Trần Hoàng Vũ, mục đích chính còn là đem lại niềm vui cho bản thân và những người tham gia. "Khi có niềm vui và tâm huyết, chính mỗi người sẽ đặt tâm vào đó thì sản phẩm làm ra sẽ ngon", anh nói.

Những phần cá nục kho thơm ngon còn là tâm tình của người dân xứ Huế gửi đến bà con vùng lũ ẢNH: BÌNH THIÊN

Đặc biệt, hoạt động này có sự tham gia của rất đông sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng ở TP.Huế. Họ năng nổ, mang lại sự tươi mới.

Bùi Anh Duy, sinh viên Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế, một thành viên trẻ tham gia hăng hái, chia sẻ: "Dù phải dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị, hôm đó lại mưa rất to nhưng em và các bạn không hề thấy mệt. Khi thấy thành phẩm là 570 hũ cá kho thơm phức, đóng gói cẩn thận sắp được gửi đi xa, tụi em thấy vô cùng hạnh phúc. Việc kho cá không chỉ là nấu ăn mà còn là cách người trẻ tụi em gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của mình đến đồng bào miền Bắc. Mỗi hũ cá không chỉ là thức ăn mà còn là hương vị quê nhà, là lời chúc bình an mà người Huế gửi gắm".

570 hũ cá được đóng gói cẩn thận trước khi gửi ra miền Bắc ẢNH: BÌNH THIÊN

Qua hoạt động này, các thành viên nhóm Tâm An ở TP.Huế muốn gửi gắm lời chúc và sự san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.

Nhóm thiện nguyện Tâm An đã hoạt động liên tục hơn 11 năm. Ngay từ những ngày đầu thành lập, nhóm duy trì "Bữa cơm yêu thương" cho người nghèo mỗi tháng. Đến nay, ngoài bữa cơm miễn phí này, nhóm còn thường xuyên đi thăm định kỳ các em nhỏ tại cô nhi viện và người già neo đơn ở trung tâm dưỡng lão.

Anh Trần Hoàng Vũ (bên trái) và sinh viên Bùi Anh Duy cảm thấy vui khi đã làm thêm một điều ý nghĩa ẢNH: BÌNH THIÊN

Hành trình 11 năm của nhóm thiện nguyện Tâm An là chuỗi những hoạt động nhân ái bền bỉ, góp phần tạo nên một cộng đồng người Huế sẵn sàng hành động khi đồng bào cả nước gặp khó khăn.

Năm 2021, khi dịch Covid-19 hoành hành, nhóm thiện nguyện Tâm Anh cũng là đơn vị tiên phong tại TP.Huế kho rất nhiều cá nục để gửi vào hỗ trợ người dân các tỉnh phía nam.