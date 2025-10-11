Quyên góp đèn pin, sạc dự phòng gửi bà con vùng lũ giữ liên lạc

Những ngày này, người dân cả nước đang hướng về các tỉnh miền Bắc như Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh… khi họ đang gồng mình chống chọi với lũ lụt. Lực lượng chức năng, các đội cứu trợ làm việc xuyên đêm, người dân chung tay nấu từng bữa cơm, chuẩn bị nước uống gửi tặng bà con vùng lũ. Ngoài đồ ăn, thức uống một trong những thứ mà người dân vùng lũ đang cần là đèn pin, sạc dự phòng điện thoại.

Vì vậy, nhiều người sẵn sàng quyên góp với số lượng lớn để bà con có thể liên lạc với lực lượng chức năng, đội cứu trợ hay chính người thân của mình.

Nhóm chị Nga ủng hộ hàng trăm chiếc sạc dự phòng cho bà con vùng lũ ẢNH: NVCC

Chị Nguyễn Thị Nga (43 tuổi, ở phường Gia Sàng, Thái Nguyên) cho hay, hiện lũ đã rút, người dân tất bật dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Ngoài đồ ăn, nước uống… chị còn quyên góp và vận động được hàng trăm chiếc đèn pin, sạc dự phòng để mọi người có thể sử dụng được điện thoại thuận tiện cho việc liên lạc.

"Thiết bị liên lạc cũng rất cần thiết nên chúng tôi đã mua sạc dự phòng gửi tặng bà con. Không chỉ người ở địa phương mà người dân khắp nơi có cả ở Hà Nội cũng nhiệt tình gửi tặng", chị Nga chia sẻ.

Sau khi nhận đèn pin và sạc dự phòng, nhóm của chị Nga nhờ các đội cứu trợ phát cho mỗi gia đình 1 chiếc. Chị mong mọi người sử dụng tiết kiệm vì nhiều nơi vẫn đang bị mất điện. Ngoài ra, nhóm của chị vẫn tiếp tục chung tay nấu những phần cơm miễn phí đủ chất gồm rau, trứng, thịt gửi tặng bà con vùng lũ.

Các đội cứu trợ đến chỗ anh Tuấn Anh lấy đèn pin, sạc dự phòng ẢNH: NVCC

Nhóm của chị Nga cũng nhận được sạc dự phòng từ anh Phạm Tuấn Anh (40 tuổi, ở Hà Nội) để chia sẻ cho người dân ở Thái Nguyên. Ngoài ra, anh Tuấn Anh cũng gửi đến các đội cứu trợ ở Lạng Sơn, Cao Bằng…

Theo anh Tuấn Anh, sau khi đọc tin tức người dân vùng lũ kêu gọi sự hỗ trợ trên nhiều hội nhóm, nhà anh kinh doanh đồ điện tử nên lấy từ trong kho đóng gói và gửi đi.

Loại đèn pin anh gửi thường có thời gian sử dụng lâu, 1 lần sạc sử dụng được khoảng 1 tuần. Sáng 9.10, đèn pin 0 đồng do anh Tuấn Anh quyên góp tiếp tục được các đội cứu trợ vận chuyển đến Bắc Ninh. "Các đoàn cứu trợ cần đèn pin liên hệ tôi nhé, vẫn còn đèn dự trữ phục vụ mọi người", anh Tuấn Anh viết trên trang cá nhân.

Anh Tuấn Anh đóng sẵn hàng để mọi người đến lấy ẢNH: NVCC

Dù bận rộn nhưng ai nấy đều nhiệt tình vì bà con vùng lũ ẢNH: NVCC

Không chỉ là hành động hỗ trợ thiết thực, phong trào quyên góp đèn pin, sạc dự phòng cho thấy ai cũng muốn góp một phần sức nhỏ để bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. Những hành động đẹp nhanh chóng thu hút nhiều bình luận tích cực sau khi đăng tải lên mạng xã hội.

Tài khoản Minh Hà viết: "Cảm ơn mọi người, giàu cả vật chất lẫn tấm lòng. Mong bà con vùng lũ sớm khắc phục được hậu quả sau mưa lũ". Bạn Thu Hằng bày tỏ: "Mưa lũ chắc mọi người rất cần những vật dụng thiết thực, chúc bà con vùng lũ bình an".