Vì sao Xiaomi Việt Nam thu hồi sản phẩm pin sạc dự phòng?

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương), cơ quan này vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam về chương trình thu hồi pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) đã được bán cho người tiêu dùng tại Việt Nam. Người tiêu dùng sẽ được yêu cầu kiểm tra số sê-ri (mã SN) của sản phẩm, nếu sản phẩm bị lỗi, người mua hàng sẽ được hướng dẫn cách trả lại sản phẩm lỗi miễn phí về kho Xiaomi.

Pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) nằm trong đối tượng thu hồi được sản xuất từ tháng 8 đến tháng 9.2024. Số lượng sản phẩm thu hồi là 87 sản phẩm tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được bất kỳ thông báo hoặc báo cáo nào về sự cố xảy ra đối với sản phẩm pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số trường hợp sử dụng nhất định, pin của sản phẩm có thể bị quá nhiệt, dẫn đến nguy cơ gây ra cháy nổ. Nguyên nhân đã được xác định liên quan đến một số nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp.

Theo Xiaomi, mặc dù tính đến thời điểm hiện tại, công ty chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp thương tích nào liên quan đến vấn đề này tại Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ở mức cao, công ty quyết định tiến hành thu hồi các thiết bị bị ảnh hưởng. Công ty sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc thu hồi sản phẩm và sẽ hoàn tiền cho tất cả khách hàng hoàn trả sản phẩm.



