Xu hướng 'người tiêu dùng sành sỏi' trên không gian số

Kết quả từ chiến dịch "Siêu sale chính hãng 9.9" của Lazada phần nào phản ánh thị trường thương mại điện tử ngày càng trưởng thành tại Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung săn lùng các sản phẩm giá rẻ, người tiêu dùng ngày càng am hiểu, đặt niềm tin và chi tiêu nhiều hơn cho món đồ có thương hiệu, đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc.

LazMall là kênh mua sắm trực tuyến đang được nhiều người dùng lựa chọn

Ảnh: CTV



Cụ thể, giá trị đơn hàng trung bình (AOV) trên LazMall (kênh mua sắm chính hãng của nền tảng) ghi nhận mức tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy người dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những sản phẩm chất lượng cao và có thương hiệu uy tín.

Nhận định về xu hướng này, ông Li Jianggan, CEO Momentum Works nói: "Nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao không chỉ cần giao dịch thuận tiện mà còn đòi hỏi sản phẩm chính hãng và sự gắn kết thực sự với thương hiệu". Ông cũng chỉ ra khi doanh số từ các thương hiệu mới chỉ chiếm dưới 30% thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, cơ hội để các nhãn hàng xây dựng kết nối và mang đến trải nghiệm mua sắm cao cấp vẫn còn rất lớn.

AI đóng vai trò 'chất xúc tác' nâng tầm trải nghiệm

Để đáp ứng những kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng khi mua sắm tại gian hàng chính hãng, các nền tảng đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo như một "chất xúc tác" nhằm nâng tầm trải nghiệm. AI thay vì vai trò công cụ hậu trường, nay trực tiếp tham gia vào hành trình của khách hàng.

Ví dụ điển hình là trợ lý mua sắm AI Lazzie của Lazada. Thống kê từ sự kiện 9.9 cho thấy, các tương tác với trợ lý AI này đã góp phần làm lượng đơn đặt hàng tăng 36% so với một sự kiện trước đó. Tại Việt Nam, các công cụ AI tạo sinh (GenAI) cũng đang được triển khai để hỗ trợ cả người mua và người bán, từ việc đưa ra đề xuất sản phẩm thông minh cho đến giúp thương hiệu tự động tạo và tối ưu hóa thông tin sản phẩm, đảm bảo tính nhất quán, chuyên nghiệp.

Bà Iris Wei, Chủ tịch tập đoàn Lazada nhận định ứng dụng AI đang thay đổi cách người tiêu dùng khám phá sản phẩm và cách thương hiệu bán hàng hiệu quả hơn. "Thông qua việc đẩy mạnh tăng trưởng dựa trên thương hiệu và khai thác thị trường trị giá 131 tỉ USD mà GenAI dự kiến sẽ mở ra vào năm 2030, Lazada đang đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế số trong khu vực", bà Wei nói thêm.