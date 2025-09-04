Lazada đẩy mạnh 'shoppertainment' cho sự kiện mua sắm 9.9

Sự kiện mua sắm "Siêu Sale Chính Hãng 9.9" của Lazada, dự kiến diễn ra từ tối 8.9 đến hết ngày 11.9, được định hướng không chỉ là một đợt giảm giá mà còn là lễ hội kết hợp giữa mua sắm và giải trí. Đây cũng là xu hướng rõ nét trong ngành thương mại điện tử thời gian qua nhằm tạo ra trải nghiệm hấp dẫn hơn cho người dùng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Lazada đẩy mạnh các hoạt động mua sắm giảm giá nhân dịp ngày 9.9 sắp tới

Ảnh: chụp màn hình



Tích hợp gamification và livestream để tăng tương tác

Một trong những trọng tâm công nghệ của sự kiện lần này là việc tích hợp sâu các hoạt động trò chơi hóa (gamification) vào ứng dụng. Hoạt động như game "Đập trứng hứng POPMART" hay việc điểm danh hằng ngày để thu thập Xu (LazCoin) được thiết kế nhằm mục đích tăng tần suất truy cập và thời gian người dùng ở lại trên nền tảng trước và trong thời gian diễn ra sự kiện. Đây là chiến lược sử dụng công nghệ để tạo ra sự tương tác liên tục, thay vì chỉ thu hút người dùng vào các khung giờ giảm giá nhất định.

Bên cạnh đó, livestream thương mại tiếp tục được đẩy mạnh thông qua nền tảng LazLive. Một phiên livestream đặc biệt sẽ được tổ chức vào tối 8.9 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng. Từ góc độ công nghệ, livestream là công cụ hiệu quả giúp kết hợp giữa giải trí, đánh giá sản phẩm trực quan và "chốt đơn" hàng theo thời gian thực, đồng thời có lượng mã giảm giá độc quyền đặc biệt. Mô hình này cho phép người bán tương tác trực tiếp, giải đáp thắc mắc và tạo dựng niềm tin với khách hàng, từ đó thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng cao hơn so với các hình thức hiển thị sản phẩm truyền thống.

Các cơ chế khuyến mãi và hậu cần được hỗ trợ bởi nền tảng

Lazada cho phép triển khai các cơ chế khuyến mãi phức tạp, ví dụ như cộng dồn ưu đãi lên đến 6 tầng giảm giá cho một số ngành hàng, bao gồm voucher từ gian hàng, từ ngành hàng, mã áp dụng toàn sàn và các hình thức giảm giá khác.

Hậu cần và dịch vụ sau bán hàng cũng được chú trọng để củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Chính sách miễn phí vận chuyển và đổi trả hàng "Đổi ý" (cho phép hoàn hàng dễ dàng) là những tính năng được xây dựng trên nền tảng công nghệ và logistics, nhằm giảm thiểu rào cản và lo lắng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến.

Một trong những yếu tố không thể thiếu của mỗi đợt "săn sale" là miễn phí vận chuyển toàn sản. Đặc biệt, trong 2 giờ vàng đầu tiên của chiến dịch (từ 20 đến 22 giờ ngày 8.9), người dùng có cơ hội thu thập voucher miễn phí vận chuyển lên đến 500.000 đồng, phù hợp cho các món đồ có kích thước cồng kềnh hoặc trọng lượng lớn, quãng đường vận chuyển xa.