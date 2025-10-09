Đưa xuồng về Thái Nguyên cứu dân vùng lũ

Chiều 7.10, anh Bùi Tùng cùng 2 người bạn lên xuồng đi vào khu vực chợ Túc Duyên, P.Phan Đình Phùng (P.Túc Duyên, TP.Thái Nguyên cũ) để cứu người dân bị nước lũ bủa vây.

Xuất hiện kịp thời

Mạng xã hội những ngày qua liên tục có những bài đăng cầu cứu của người dân vùng lũ. Nhiều người gọi vào số điện thoại anh Tùng nhưng anh không thể nghe máy hết tất cả. Biết là tình huống cấp bách, anh Tùng cùng nhóm bạn tiến vào khu vực ngập sâu, gặp ai cần giúp đỡ thì lập tức đưa họ ra ngoài.

Anh Tùng cứu người trong cơn lũ Ảnh: NVCC

Đầu tiên, nhóm của anh Tùng đến khu vực cầu Bến Oánh, vì biết nơi đây có nhiều người cầu cứu, thậm chí có người ngồi trên mái nhà từ trưa 7.10, trong đó có gia đình chị Thanh Phượng. Nhà chị Phượng có 2 con nhỏ, trong đó có bé mới 2 tháng tuổi, và 1 người già. Nước tràn vào nhà, ngập đến đầu gối từ buổi sáng, đến trưa thì nước dâng lên ngang bụng khiến chị Phượng lo lắng nên lên mạng cầu cứu. Sau đó, cả gia đình quyết định trèo lên mái nhà để tránh lũ và may mắn được nhóm của anh Tùng đưa ra khu vực an toàn.

"Nhờ đoàn cứu hộ của nhóm mà cả nhà tôi đã được bình an. Tôi rất biết ơn sự chia sẻ, giúp đỡ dành cho gia đình tôi và những người trong vùng ngập lụt", chị Phượng bày tỏ.

Giữa đêm mưa gió và đâu đâu cũng thấy nước chảy xiết, khoảnh khắc gặp được người mẹ có con nhỏ khiến anh Tùng nhớ mãi. Ôm đứa trẻ từ tay người mẹ để bế lên xuồng, anh Tùng cố gắng động viên, vỗ về: "Nào ngoan bác bế nào, không được khóc đâu nhé". Anh Tùng cho biết bản thân có 6 đứa con và từng bế con từ khi chúng mới lọt lòng nhưng giữa thời điểm mưa lũ, ôm em bé 2 tháng tuổi đứng trên xuồng chòng chành, anh lại rất run.

Trắng đêm ở vùng lũ

Trong đêm, có lúc nhóm anh Tùng phải phá cửa căn nhà cấp 4 để "giải cứu" một gia đình có nhiều người già đang run cầm cập vì ngâm trong nước quá lâu. Miệt mài hỗ trợ người dân cho đến lúc rạng sáng, cả nhóm mới biết họ đã trải qua một đêm thức trắng.

Anh Tùng ăn vội hộp cơm trong đêm 7.10 Ảnh: NVCC

"Nước chảy xiết, có nhiều chỗ xoáy cộng thêm trời tối và trên đường đi gặp nhiều vật cản nên chúng tôi không thể đi nhanh hơn được. Nhiều người gọi điện nhưng chúng tôi không thể nghe và giúp được tất cả", chị Doãn Hường (36 tuổi), người đi cùng anh Tùng, chia sẻ những khó khăn mà nhóm gặp phải.

Sáng 8.10, khi đang chèo xuồng đưa các em nhỏ ra khỏi vùng ngập, nhóm của anh Tùng lại gặp 2 ông cháu đang trèo lên mái nhà trú tạm. Anh kể, lúc đó xuồng bị mắc kẹt nên không thể tiếp cận mái nhà. Anh quyết định bơi qua, rồi cột dây vào người 2 ông cháu để cùng bơi về xuồng. Hình ảnh do nhóm ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội trong lúc cả nhóm nghỉ ngơi lấy sức khiến nhiều người xúc động.

Gia đình chị Phượng lên nóc nhà tránh lũ, sau đó được nhóm của anh Tùng, chị Hường hỗ trợ Ảnh: NVCC

Chị Doãn Hường cho biết hôm 8.10, ngoài việc đi vào các khu vực ngập sâu hỗ trợ đưa người dân ra nơi an toàn, nhóm còn chuyển những phần thức ăn của người dân bên ngoài nấu gửi vào.

"Chúng tôi hỗ trợ đưa được gần 100 người ra khỏi khu vực bị ngập sâu. Vẫn còn nhiều người cần hỗ trợ nên chúng tôi sẽ tiếp tục", chị Hường kể lại.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trên mạng xã hội, nhiều đội nhóm thiện nguyện khác cũng đồng hành cùng người dân suốt những ngày qua. Bên cạnh đó, các nhà nghỉ, chung cư ở Thái Nguyên cũng mở cửa đón người dân đến tránh lũ. Những bếp cơm đã được "kích hoạt" và nhiều nhu yếu phẩm như áo phao, thực phẩm… đang trên đường hướng về Thái Nguyên.