Thái Nguyên có 200.000 nhà ngập lụt, phải khẩn cấp chống tràn đê Hà Châu

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, đến 15 giờ ngày 8.10, địa phương này tiếp tục ghi nhận nhiều thiệt hại trong đợt mưa lớn ảnh hưởng bão Matmo (bão số 11), có 4 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương.

Thái Nguyên có khoảng 200.000 ngôi nhà bị ngập lụt ẢNH: TUẤN MINH

Mưa lớn khiến lũ sông Cầu dâng cao, gây ra ngập lụt diện rộng ở hơn 40 phường, xã; gây mất điện trên diện rộng; sạt lở đất đá diễn biến hết sức phức tạp với hơn 300 điểm sạt lở đã được thống kê, ghi nhận.

Cũng theo thống kê, toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 200.000 hộ có nhà ở bị ngập; thiệt hại về nông nghiệp và thủy sản với trên 7.113 ha bị thiệt hại, trong đó có 4.729,8 ha lúa; 1.567,39 ha hoa màu, thủy sản trên 357 và hơn 435 ha chè; trên 136.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi và chưa thống kê được số lượng lợn, vật nuôi khác bị chết, cuốn trôi.

Sau khi đạt đỉnh ở mức 29,90 m, lũ trên sông Cầu đang giảm dần, lúc 15 giờ ngày 8.10 là 29,36 m. Tuy nhiên mực nước ngập lụt ở các khu vực bên trong TP.Thái Nguyên cũ vẫn đang rút chậm, nhiều khu vực dân cư vẫn còn ngập sâu.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện chỉ đạo UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai mọi biện pháp chống tràn khẩn cấp tuyến đê Hà Châu ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay lũ trên sông Cầu phía hạ lưu đang tiếp tục lên; mực nước lúc 17 giờ 8.10 trên sông Cầu tại Chã là 11,47 m, tại một số vị trí mực nước lũ đã xấp xỉ mặt đê Hà Châu.

Đường Phan Đình Phùng - tuyến đường trung tâm của TP.Thái Nguyên cũ vẫn ngập sâu trong chiều 8.10 ẢNH: TUẤN MINH

Để đảm bảo an toàn chống lũ của tuyến đê, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên khẩn trương chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan huy động ngay mọi lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị khẩn cấp chống tràn tuyến đê Hà Châu tại những vị trí nguy cơ bị tràn, không để nước lũ tràn qua đê về phía đồng.

UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các địa phương rà soát vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão, hộ đê để kịp thời huy động xử lý các sự cố đê điều khi có tình huống xảy ra; thường trực kiểm tra, đôn đốc và tuần tra, canh gác trên tuyến đê, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu và báo cáo kịp thời các sự cố, tình huống xảy ra về Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Trước đó, ngày 5.10, để đảm bảo kịp thời ứng phó lũ sông Cầu, UBND tỉnh Thái Nguyên huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích địa phương cùng các phương tiện thiết bị, vật tư cần thiết để gia cố tuyến đê bằng bao tải cát, đất chống tràn với tổng chiều dài 500 m bảo vệ an toàn đoạn đê xung yếu khu vực cầu Bến Tượng.