Vì sao các tỉnh miền núi Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn ngập lụt nghiêm trọng?

Chia sẻ với báo chí chiều 8.10, ông Lê Ngọc Quyền, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc bộ, Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ NN-MT, cho biết mưa lũ và ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía bắc như Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn vừa qua chủ yếu do lượng mưa dồn dập quá lớn trong thời gian ngắn.

Nhiều khu vực tại Thái Nguyên vẫn ngập sâu đến chiều nay 8.10 ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Sáng sớm ngày 6.10, bão Matmo (bão số 11) sau khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến đêm 6.10 vùng áp thấp này có vị trí trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc bộ.

Đêm 6 đến chiều 7.10 do đới gió đông nam hoạt động mạnh từ mặt đất lên đến trên 5.000 m kết hợp với đới gió tây nam từ vịnh Bengan đi lên hình thành vùng hội tụ gió kinh hướng trên khu vực vùng núi Việt Bắc, gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Lượng mưa trong 36 giờ (từ 7 giờ ngày 6.10 - 19 giờ ngày 7.10) tại Thái Nguyên phổ biến 200 - 400 mm, một số nơi lớn hơn như tại Đồng Hỷ 596 mm, Nam Hòa 554 mm, P. Phan Đình Phùng 514mm...

Tại Cao Bằng, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi lớn hơn như Xuân Trường 293 mm, Nguyên Bình 273 mm, Minh Tâm 266 mm... Tại Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm có nơi lớn hơn như Yên Bình 334 mm, Tân Tri 290 mm, Thiên Tân 279 mm...

Lượng mưa lớn trong 36 giờ (vượt giá trị tổng lượng mưa trung bình trong cả tháng 10) xảy ra trong thời gian ngắn kết hợp với địa hình có độ dốc lớn từ bắc xuống nam, lòng sông hẹp và uốn lượn mạnh, làm giảm tốc độ thoát nước khi xảy ra mưa lớn.

"Hệ quả là khi nước ở trên dồn xuống nhanh, nước ở bên dưới không kịp thoát nên các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã ngập lụt nghiêm trọng và lũ lớn trong những ngày qua", ông Quyền nói.

Ngập lụt sâu, diện rộng thêm 2 -3 ngày tới

Dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc bộ cho biết, từ chiều nay các tỉnh thuộc Bắc bộ thời tiết tiếp tục tốt lên, mưa rào và dông chỉ còn ở vài nơi và không còn mưa lớn trên diện rộng.

Trong 24 giờ qua, các sông Gâm, Giang, Cầu, Thương, Trung, Bắc Giang thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh mực nước lên cao, mực nước đỉnh lũ nhiều trạm vượt mức báo động 3.

Đặc biệt mực nước đỉnh lũ tại trạm Gia Bảy (sông Cầu) là 29.9 m trên báo động 3 là 2,9 m, trên lũ lịch sử là 1,09 m; trạm Hữu Lũng (sông Trung) là 24.31 m, trên báo động 3 là 5.31 m, trên lũ lịch sử là 1.77 m; trạm Cầu Sơn (sông Thương) 17,97 m, trên báo động 3 là 1,97 m, trên mức lịch sử là 0,36 m.

Mực nước các sông tiếp tục xuống. Riêng các sông ở Bắc Ninh đang lên và có khả năng đạt đỉnh trong tối nay (8.10) đến sáng mai (9.10), đỉnh lũ trên sông Cầu vượt báo động 3 khoảng 1 m, sông Thương vượt báo động 3 từ 1,5 - 2 m và vượt lịch sử từ 0,3 - 0,5m. Sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục lên chậm và có khả năng đạt đỉnh vào chiều tối nay.

Dự báo tại Thái Nguyên, ngập lụt sâu trên diện rộng từ 3 - 4 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh,Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc...

Tại Bắc Ninh, ngập lụt sâu trên diện rộng từ 2 - 3 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như Tam Tiến, Xuân Lương, Yên Thế, Mỹ Thái, Đồng Kỳ, Lạng Giang, Kép, Tiên Lục, Tân Yên, Tiền Phong, Bắc Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang, Yên Trung, Tam Đa, Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy...

Tại Cao Bằng: ngập lụt sâu trên diện rộng từ 1 - 2 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các khu dân cư ven sông các phường, xã Hòa An, Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, Phục Hòa…

Lạng Sơn: ngập lụt sâu trên diện rộng từ 2 - 3 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh….