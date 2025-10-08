Bắc Ninh khắc phục sự cố vỡ đê bối ở xã Tiên Lục

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, mực nước các sông trong tỉnh Bắc Ninh đều đang ở mức cao; một số tuyến đê khi lũ lên cao đã xảy ra sạt, trượt mái đê đoạn từ K2+600 - K2+627 đê tả Thương (xã Mỹ Thái); sạt trượt mái đê tại K36+200 đê hữu Thương (P. Đa Mai); tràn cục bộ mặt đê đoạn từ K1+000÷K1+700 và K2+000÷K2+050 đê hữu Thương (xã Phúc Hoà).

Lực lượng cứu hộ Bắc Ninh di dời người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn ẢNH: B.N

Đoạn đê bị tràn dài khoảng 15m, ảnh hưởng trực tiếp tới 7 thôn. Suốt đêm 7.10 đến rạng sáng 8.10, lực lượng phòng, chống lụt bão tại chỗ đã di chuyển, sơ tán nhân dân ở 10 thôn với hàng trăm hộ dân đến khu vực an toàn

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND các xã có đê bị tràn đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay các sự cố, đảm bảo an toàn cho đê và người dân khu vực ven đê.

Hơn 200 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn đoàn 3 đã được tăng cường giúp người dân xã di dời người và tài sản. Gần 40 chiến sĩ công an xã cùng cán bộ xã và người dân trắng đêm chống lũ, di dời an toàn các hộ dân đến vùng an toàn.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, sáng 8.10, trên sông Thương tại Cầu Sơn ở mức 17,48 m, trên báo động 3 (1,48 m); tại Phủ Lạng Thương ở mức 7,26 m, trên báo động 3 (0,96 m); trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương ở mức 8,6 m, trên báo động 3 (0,6m); tại Đáp Cầu ở mức 6,47m, trên báo động 3 (0,17 m).

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đạt đỉnh ở trên mức lũ lịch sử 0,58 m vào tối, đêm ngày 8.10; tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên trên mức lũ lịch sử 0,23 m. Ngập lụt sâu diện rộng tại tỉnh Bắc Ninh, nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Thống kê ban đầu cho thấy mưa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã làm 3 người chết (2 người do lũ cuốn; 1 người do sét đánh); 402 căn nhà thiệt hại, hư hỏng; 2.984 ha đất nông nghiệp bị ngập úng.