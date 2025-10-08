Thủ tướng thị sát 'rốn lũ' Thái Nguyên, thăm hỏi người dân

Lội qua nước ngập vào nhà bà con nhân dân tại P.Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của tỉnh và nhân dân.

Thủ tướng vào vùng lũ thăm hỏi bà con tại Thái Nguyên ẢNH: VGP

Thủ tướng mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Trao đổi với lãnh đạo địa phương, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Đồng thời, triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Về lâu dài, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan nghiên cứu đầu tư nâng cấp, gia cố các công trình, trong đó có hệ thống đê sông Cầu để ứng phó hiệu quả hơn với bão lũ, thiên tai, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản người dân.

Hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh

Trước đó, ngày 8.10, Thủ tướng đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7.10 hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300 - 400 mm, cá biệt có nơi trên 560 mm.

Trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn (tại trạm Gia Bảy, Thái Nguyên đạt đỉnh 29,90 m lúc 3 giờ ngày 8.10, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81 m); đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên.

Đặc biệt, địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, tình hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hạ tầng và sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.

Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Nhiều xã phường, điểm dân cư bị ngập lụt, cô lập như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, Bắc Kạn, Đức Xuân, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh, Chợ Mới, Phan Đình Phùng...

Tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên,… cùng nhiều xe ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để thực hiện ứng phó, hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.



