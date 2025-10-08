Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, sáng nay (8.10) máy bay trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 đã thực hiện nhiệm vụ thả hàng cứu trợ giúp đỡ nhân dân vùng bị chia cắt, thiệt hại nặng do ảnh hưởng của lũ lụt trong cơn bão số 11.

Thả hàng cứu trợ cho bà con nhân dân xã Yên Bình, Lạng Sơn ẢNH: MAI THANH HẢI

Trong buổi sáng và trưa nay, Quân chủng Phòng không – Không quân thực hiện nhiệm cứu trợ nhân dân các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt nặng tại tỉnh Lạng Sơn.

Hàng cứu trợ chủ yếu là lương khô, mì tôm và nước uống ẢNH: QUỲNH ANH

Theo đó, máy bay trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 và Mi-171 số hiệu SAR-03 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân) thực hiện nhiệm vụ cứu trợ.



Chuyển hàng cứu trợ lên máy bay trực thăng ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-03 do thượng tá Nguyễn Văn Hoàng (Phó Chính ủy Trung đoàn 916) làm cơ trưởng cứu trợ tại địa bàn xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn (trước đây là các xã Vân Nham và Đô Lương, thuộc huyện Hữu Lũng).

Hàng cứu trợ trên máy bay ẢNH: QUỲNH ANH

Trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 thực hiện cứu trợ tại địa bàn xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn (trước đây là các xã Yên Bình, Quyết Thắng và một phần xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng cũ) và khu vực Vân Nham (Lạng Sơn). Trực thăng 7844 do đại tá Nguyễn Bá Đức (Phó trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn 916) làm cơ trưởng, thượng tá Hà Xuân Ngọc (Chủ nhiệm dẫn đường, Trung đoàn 916) đảm nhiệm dẫn đường trên không, đại úy Nguyễn Đình Luân (Phi đội trưởng Phi đội 1) làm lái chính và các thành phần khác làm nhiệm vụ cơ giới trên không, tìm kiếm cứu nạn...

Chuẩn bị thả hàng ẢNH QUỲNH ANH

Một số hình ảnh vùng lũ Yên Bình và Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn, nhìn từ trực thăng quân sự.

Nước lũ bao vây khu dân cư ẢNH: MAI THANH HẢI

Ngập lụt nặng nề tại Hữu Lũng (cũ), thuộc tỉnh Lạng Sơn ẢNH: QUỲNH ANH

Nước lũ ẢNH: MAI THANH HẢI

Lụt nghiêm trọng ẢNH: QUỲNH ANH

Khung cảnh ngập lụt nhìn từ máy bay trực thăng ẢNH: MAI THANH HẢI

Nhà cửa chìm trong biển nước ẢNH: MAI THANH HẢI

Lũ lụt tại Lạng Sơn ẢNH: QUỲNH ANH

Lũ lụt bao vây các khu dân cư ẢNH: QUỲNH ANH



