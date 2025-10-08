Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn

Mai Thanh Hải - Nguyễn Quỳnh Anh
08/10/2025 13:33 GMT+7

Các trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đã thực hiện nhiệm vụ thả hàng cứu trợ người dân vùng bị ảnh hưởng lũ lụt ở tỉnh Lạng Sơn.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, sáng nay (8.10) máy bay trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 đã thực hiện nhiệm vụ thả hàng cứu trợ giúp đỡ nhân dân vùng bị chia cắt, thiệt hại nặng do ảnh hưởng của lũ lụt trong cơn bão số 11.

Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn- Ảnh 1.

Thả hàng cứu trợ cho bà con nhân dân xã Yên Bình, Lạng Sơn

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trong buổi sáng và trưa nay, Quân chủng Phòng không – Không quân thực hiện nhiệm cứu trợ nhân dân các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt nặng tại tỉnh Lạng Sơn.

Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn- Ảnh 2.

Hàng cứu trợ chủ yếu là lương khô, mì tôm và nước uống

ẢNH: QUỲNH ANH

Theo đó, máy bay trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 và Mi-171 số hiệu SAR-03 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân) thực hiện nhiệm vụ cứu trợ.

Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn- Ảnh 3.

Chuyển hàng cứu trợ lên máy bay trực thăng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-03 do thượng tá Nguyễn Văn Hoàng (Phó Chính ủy Trung đoàn 916) làm cơ trưởng cứu trợ tại địa bàn xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn (trước đây là các xã Vân Nham và Đô Lương, thuộc huyện Hữu Lũng).

Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn- Ảnh 4.

Hàng cứu trợ trên máy bay

ẢNH: QUỲNH ANH

Trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 thực hiện cứu trợ tại địa bàn xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn (trước đây là các xã Yên Bình, Quyết Thắng và một phần xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng cũ) và khu vực Vân Nham (Lạng Sơn). Trực thăng 7844 do đại tá Nguyễn Bá Đức (Phó trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn 916) làm cơ trưởng, thượng tá Hà Xuân Ngọc (Chủ nhiệm dẫn đường, Trung đoàn 916) đảm nhiệm dẫn đường trên không, đại úy Nguyễn Đình Luân (Phi đội trưởng Phi đội 1) làm lái chính và các thành phần khác làm nhiệm vụ cơ giới trên không, tìm kiếm cứu nạn...

Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn- Ảnh 5.

Chuẩn bị thả hàng

ẢNH QUỲNH ANH

Một số hình ảnh vùng lũ Yên Bình và Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn, nhìn từ trực thăng quân sự.

Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn- Ảnh 6.

Nước lũ bao vây khu dân cư

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn- Ảnh 7.

Ngập lụt nặng nề tại Hữu Lũng (cũ), thuộc tỉnh Lạng Sơn

ẢNH: QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn- Ảnh 8.

Nước lũ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn- Ảnh 9.

Lụt nghiêm trọng

ẢNH: QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn- Ảnh 10.

Khung cảnh ngập lụt nhìn từ máy bay trực thăng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn- Ảnh 11.

Nhà cửa chìm trong biển nước

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn- Ảnh 12.

Lũ lụt tại Lạng Sơn

ẢNH: QUỲNH ANH

Trực thăng quân sự thả hàng cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn- Ảnh 13.

Lũ lụt bao vây các khu dân cư

ẢNH: QUỲNH ANH


Sáng nay, trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân bị ngập lụt tại Lạng Sơn

Sáng nay, trực thăng quân sự cứu trợ nhân dân bị ngập lụt tại Lạng Sơn

Bộ Quốc phòng vừa lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân dân các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt nặng tại tỉnh Lạng Sơn.

PV Thanh Niên theo máy bay trực thăng quân sự ứng cứu vùng lũ Nghệ An

Bộ Quốc phòng điều máy bay trực thăng cứu trợ vùng mưa lũ Điện Biên

Trực thăng quân sự cứu trợ lũ lụt bão số 11 Cứu trợ Ngập lụt Lạng Sơn Quân chủng Phòng không - Không quân
