Xúc động clip công an Thái Nguyên cứu người mắc kẹt vì lũ: 'Thương lắm bà con!'

Theo đoạn clip được chia sẻ, nước lũ dâng cao, mưa lớn, các chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên đứng trên mái nhà nỗ lực cứu 2 người dân bị mắc kẹt bên trong.

Hình ảnh các chiến sĩ công an đứng trên mái nhà nỗ lực cứu 2 người dân bị mắc kẹt vì lũ ở Thái Nguyên được dân mạng "mưa tim" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong quá trình cứu hộ, các chiến sĩ công an liên tục trấn an người dân bình tĩnh, hỗ trợ người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên.

Clip nhanh chóng nhận về hàng trăm ngàn lượt xem, yêu thích và bình luận của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận xúc động với nỗ lực cứu trợ của các chiến sĩ công an, hy vọng người dân ở vùng lũ được bình an, nước lũ mau rút để bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Tài khoản Thảo Trần bình luận: "Thương lắm bà con! Xin tri ân các anh công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ!". "Rất cảm ơn các chiến sĩ công an đã kịp thời giải cứu cho dân trong cơn lũ. Hoan hô các anh và mong cho bà con mình bình an. Chúc các anh khỏe mạnh!".

"Thương quá! Cầu mong cho tất cả mọi người được bình an. Mong nước rút nhanh cho bà con mình đỡ khổ", Phạm Xim bày tỏ. Tài khoản Trần Sen bình luận: "Cảm ơn các chiến sĩ công an. Thiên tai hoành hành, thương bà con!".

Nhiều nơi ở Thái Nguyên chìm trong "biển nước" ẢNH: HUYỀN PHẠM

[CLIP]: Xúc động clip công an Thái Nguyên cứu người mắc kẹt vì lũ. Nguồn: Công an tỉnh Thái Nguyên

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, địa bàn Thái Nguyên có mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ngập lụt, chia cắt tại các vùng trũng thấp và sạt lở một số tuyến đường khu vực phía bắc của tỉnh. Chiều ngày 7.10, mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao vượt mốc đỉnh lũ do bão Yagi năm 2024 gây ra.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương trực 100% quân số, đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng nghiệp vụ trên 2.000 lượt phương tiện, thiết bị như xuồng máy, ca nô, thuyền, áo phao, phao dây… với tinh thần quyết tâm cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão lũ gây ra.

"Bữa cơm ngày lũ, nuốt không nổi!"

Như Thanh Niên vừa thông tin, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Matmo (bão số 11) khiến trên nhiều sông ở Bắc bộ có lũ dâng cao, trong đó ghi nhận lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu (tại Thái Nguyên) và sông Thương.

Đặc biệt, trong trận lũ do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Matmo, đảo tròn trung tâm TP.Thái Nguyên cũ - khu vực chưa từng bị ngập trong các trận lũ lớn trước đây nay cũng bị nước lũ sông Cầu tràn vào.

Trong đêm 7 - 8.10, lũ sông Cầu vẫn tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực ở trung tâm TP.Thái Nguyên cũ, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ngập sâu hơn, phạm vi rộng hơn. Suốt đêm 7.10, nhiều người dân lên mạng xã hội chia sẻ thông tin cần trợ giúp, cứu hộ.

Bữa cơm ngày lũ của chị Huyền và người thân ẢNH: HUYỀN PHẠM

Chị Phạm Thị Huyền (41 tuổi) ở phường Quan Triều (Thái Nguyên) cho biết khi nước lũ dâng cao bất ngờ, chị cảm thấy sợ hãi. Hiện gia đình chị đã đến nơi an toàn. "Chó gà chết hết rồi. Bất lực! Khả năng nhà mình ngập lên tầng 2. Chả còn gì!", chị chia sẻ ngày 7.10.

Chị Huyền cũng chia sẻ hình ảnh bữa cơm ngày lũ của cả gia đình. Tuy nhiên với tình hình mưa lũ hiện tại, chị tâm sự bản thân "không nuốt nổi". Trên mạng xã hội, nhiều người cũng gửi lời hỏi thăm, động viên chị và bà con vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này.