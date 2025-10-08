Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xúc động clip công an Thái Nguyên cứu người mắc kẹt vì lũ: 'Thương lắm bà con!'

Cao An Biên
Cao An Biên
08/10/2025 13:38 GMT+7

Đoạn clip các chiến sĩ công an cứu trợ người dân bị mắc kẹt trong nhà vì lũ dâng cao và đưa đến nơi an toàn đang được dân mạng chia sẻ ào ạt, thả tim không ngớt.

Theo đoạn clip được chia sẻ, nước lũ dâng cao, mưa lớn, các chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên đứng trên mái nhà nỗ lực cứu 2 người dân bị mắc kẹt bên trong.

Xúc động clip công an Thái Nguyên cứu người mắc kẹt vì lũ: 'Thương lắm bà con!' - Ảnh 1.

Hình ảnh các chiến sĩ công an đứng trên mái nhà nỗ lực cứu 2 người dân bị mắc kẹt vì lũ ở Thái Nguyên được dân mạng "mưa tim"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong quá trình cứu hộ, các chiến sĩ công an liên tục trấn an người dân bình tĩnh, hỗ trợ người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên.

Clip nhanh chóng nhận về hàng trăm ngàn lượt xem, yêu thích và bình luận của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận xúc động với nỗ lực cứu trợ của các chiến sĩ công an, hy vọng người dân ở vùng lũ được bình an, nước lũ mau rút để bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Tài khoản Thảo Trần bình luận: "Thương lắm bà con! Xin tri ân các anh công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ!". "Rất cảm ơn các chiến sĩ công an đã kịp thời giải cứu cho dân trong cơn lũ. Hoan hô các anh và mong cho bà con mình bình an. Chúc các anh khỏe mạnh!".

"Thương quá! Cầu mong cho tất cả mọi người được bình an. Mong nước rút nhanh cho bà con mình đỡ khổ", Phạm Xim bày tỏ. Tài khoản Trần Sen bình luận: "Cảm ơn các chiến sĩ công an. Thiên tai hoành hành, thương bà con!".

Xúc động clip công an Thái Nguyên cứu người mắc kẹt vì lũ: 'Thương lắm bà con!' - Ảnh 2.

Nhiều nơi ở Thái Nguyên chìm trong "biển nước"

ẢNH: HUYỀN PHẠM

[CLIP]: Xúc động clip công an Thái Nguyên cứu người mắc kẹt vì lũ. Nguồn: Công an tỉnh Thái Nguyên

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, địa bàn Thái Nguyên có mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ngập lụt, chia cắt tại các vùng trũng thấp và sạt lở một số tuyến đường khu vực phía bắc của tỉnh. Chiều ngày 7.10, mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao vượt mốc đỉnh lũ do bão Yagi năm 2024 gây ra.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương trực 100% quân số, đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng nghiệp vụ trên 2.000 lượt phương tiện, thiết bị như xuồng máy, ca nô, thuyền, áo phao, phao dây… với tinh thần quyết tâm cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão lũ gây ra.

"Bữa cơm ngày lũ, nuốt không nổi!"

Như Thanh Niên vừa thông tin, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Matmo (bão số 11) khiến trên nhiều sông ở Bắc bộ có lũ dâng cao, trong đó ghi nhận lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu (tại Thái Nguyên) và sông Thương.

Đặc biệt, trong trận lũ do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Matmo, đảo tròn trung tâm TP.Thái Nguyên cũ - khu vực chưa từng bị ngập trong các trận lũ lớn trước đây nay cũng bị nước lũ sông Cầu tràn vào.

Trong đêm 7 - 8.10, lũ sông Cầu vẫn tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực ở trung tâm TP.Thái Nguyên cũ, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ngập sâu hơn, phạm vi rộng hơn. Suốt đêm 7.10, nhiều người dân lên mạng xã hội chia sẻ thông tin cần trợ giúp, cứu hộ.

Xúc động clip công an Thái Nguyên cứu người mắc kẹt vì lũ: 'Thương lắm bà con!' - Ảnh 3.

Bữa cơm ngày lũ của chị Huyền và người thân

ẢNH: HUYỀN PHẠM

Chị Phạm Thị Huyền (41 tuổi) ở phường Quan Triều (Thái Nguyên) cho biết khi nước lũ dâng cao bất ngờ, chị cảm thấy sợ hãi. Hiện gia đình chị đã đến nơi an toàn. "Chó gà chết hết rồi. Bất lực! Khả năng nhà mình ngập lên tầng 2. Chả còn gì!", chị chia sẻ ngày 7.10.

Chị Huyền cũng chia sẻ hình ảnh bữa cơm ngày lũ của cả gia đình. Tuy nhiên với tình hình mưa lũ hiện tại, chị tâm sự bản thân "không nuốt nổi". Trên mạng xã hội, nhiều người cũng gửi lời hỏi thăm, động viên chị và bà con vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này.

Tin liên quan

Nước lũ ở Thái Nguyên ngập đến cổ: 'Sợ quá, nước vẫn đang dâng'

Nước lũ ở Thái Nguyên ngập đến cổ: 'Sợ quá, nước vẫn đang dâng'

22 giờ ngày 7.10, người dân ở khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên cho biết nước đã ngập thêm khoảng hơn 1 m so với buổi trưa, lội ngoài đường đã ngập đến cổ và còn có thể dâng thêm.

Thái Nguyên nhìn từ trên cao: Nước dâng cao bao vây trung tâm, người dân chạy lũ

Động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi: Góc nhìn khoa học về hiện tượng này

Khám phá thêm chủ đề

thái nguyên Thái Nguyên ngập Sông Cầu lũ ở thái nguyên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận