Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi: Góc nhìn khoa học về hiện tượng này

Cao An Biên
Cao An Biên
06/10/2025 19:17 GMT+7

Mới đây, liên tiếp các trận động đất xuất hiện ở Quảng Ngãi khiến nhiều người lo lắng. Cùng tìm hiểu hiện tượng động đất nói chung dưới góc nhìn khoa học.

Như Thanh Niên vừa thông tin, đêm 5.10 và rạng sáng 6.10, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu Việt Nam ghi nhận liên tiếp các trận động đất ở Quảng Ngãi, trong đó trận động đất mạnh nhất cường độ 4,9 độ Richter xảy ra tại xã Măng Ri từ 0 giờ 41 phút đến 5 giờ 57 phút.

Động đất dồn dập ở Việt Nam: Góc nhìn khoa học về hiện tượng này - Ảnh 1.

Động đất ở Quảng Ngãi

ẢNH: VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

Trước đó, tối 5.10 lúc 18 giờ 55 phút ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4,2 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ xảy ra tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi) ở độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Liền ngay sau đó, 19 giờ, cũng tại xã Măng Bút, một trận động đất có độ lớn 4,3 xảy ra với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin về hiện tượng động đất. Từ khóa "động đất" cũng được nhiều người tìm kiếm. Vậy, dưới góc nhìn khoa học, động đất là hiện tượng gì? Trận động đất nào lớn nhất từng xảy ra trong lịch sử?

Động đất là gì?

Theo NASA, động đất là sự rung chuyển dữ dội của bề mặt trái đất. Sự rung chuyển này được gây ra bởi các chuyển động ở lớp ngoài cùng của hành tinh chúng ta.

"Lớp vỏ rắn chắc, ngoài cùng này được gọi là thạch quyển. Tuy nhiên, thạch quyển không phải là một khối liền mạch bao quanh toàn bộ trái đất như vỏ trứng. Nó thực chất được tạo thành từ những mảnh ghép khổng lồ gọi là mảng kiến tạo. Các mảng kiến tạo liên tục dịch chuyển khi chúng trôi dạt trên lớp manti bên dưới", NASA thông tin.

Sự chuyển động không ngừng trên gây ra áp lực lên lớp vỏ trái đất. Khi áp lực quá lớn, nó sẽ dẫn đến các vết nứt gọi là đứt gãy. Khi các mảng kiến tạo di chuyển cũng gây ra các chuyển động tại các đứt gãy. Động đất là sự dịch chuyển đột ngột của lớp vỏ trái đất tại một đường đứt gãy trên.

Động đất dồn dập ở Việt Nam: Góc nhìn khoa học về hiện tượng này - Ảnh 2.

Tháng 3.2025 xảy ra động đất ở Myanmar, rung chấn lan sang Việt Nam khiến người dân ở một chung cư tại TP.HCM hốt hoảng chạy xuống mặt đất

ẢNH: C.A.B

Vị trí bắt đầu của một trận động đất được gọi là tâm chấn. Độ rung lắc mạnh nhất của một trận động đất thường được cảm nhận gần tâm chấn. Tuy nhiên, rung động từ trận động đất vẫn có thể được cảm nhận và phát hiện ở khoảng cách rất xa tính từ tâm chấn.

Theo Space.com, động đất xảy ra khi một lượng lớn năng lượng được giải phóng từ lớp vỏ trái đất dưới dạng sóng địa chấn. Sóng này tỏa ra từ tâm chấn và có thể gây ra thiệt hại không thể kể xiết cho cơ sở hạ tầng khi chúng chạm tới bề mặt.

Chuyên gia cho biết động đất là một trong những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp và gây chết người nhiều nhất trên trái đất. Trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận là vào năm 1960. Động đất mạnh 9,5 độ Richter tấn công Chile, được đặt tên là Valdivia theo tên thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất này.

Trận động đất trên đã khiến 2 triệu người mất nhà cửa, làm ít nhất 3.000 người bị thương và khoảng 1.655 người tử vong theo Space.com dẫn số liệu từ National Geographic.

Động đất kích thích là gì?

Theo các chuyên gia, các trận động đất vừa xuất hiện ở Việt Nam là hiện tượng động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.

Về nguyên tắc, cần phân biệt hai loại động đất: động đất kích thích (induced earthquake) và động đất cơ bản. Động đất kích thích hầu hết xảy ra do quá trình can thiệp của con người (tích nước trong các đập thủy điện, rút dầu mỏ quá nhanh trong vỏ đất …).

Động đất dồn dập ở Việt Nam: Góc nhìn khoa học về hiện tượng này - Ảnh 3.

Các trận động đất vừa xuất hiện ở Việt Nam là hiện tượng động đất kích thích

NGUỒN: VNDMS

Tích nước trong các hồ thủy điện sẽ gây ra một trọng lượng lớn bên trên và đè nặng vào phần kết cấu địa chất bên dưới. Nếu trong vùng có những hệ thống đường nứt, đã lâu rồi coi như không còn hoạt động, nay chúng có thể bị ảnh hưởng và có thể bị xê dịch và gây ra động đất. Kiểu động đất này chỉ gây ra những tàn phá có quy mô địa phương, không nghiêm trọng.

Do đó, con người hầu như chỉ quan tâm đến các hoạt động địa chất cơ bản do các chuyển động kiến tạo trên vỏ đất, gây những thảm họa tàn phá có quy mô vùng rộng lớn.

Trong vùng lãnh thổ Việt Nam, trong 20 năm trở lại đây, có nhiều trận động đất xảy ra (sông Tranh, Bắc Trà My…), nhưng đây chỉ là những động đất kích thích.

Nguồn gốc "độ Richter" để đo động đất từ đâu?

Các nhà khoa học sử dụng dữ liệu từ máy này để tính toán quy mô của trận động đất, được gọi là độ lớn. Thang Richter được xem là cách đo cường độ động đất nổi tiếng nhất, được Charles F. Richter phát triển vào năm 1935 dùng để so sánh quy mô của các trận động đất ở khu vực California.

Thang Richter từ 1 đến 10, theo đó, một lần tăng trong thang sẽ dẫn đến sự gia tăng 10 lần về cường độ. Cường độ của trận động đất liên quan đến biên độ của các sóng được ghi lại bởi máy đo địa chấn. 

Tin liên quan

Liên tiếp động đất ở Quảng Ngãi: Vùng cao Đà Nẵng dư chấn 'như muốn sập nhà'

Liên tiếp động đất ở Quảng Ngãi: Vùng cao Đà Nẵng dư chấn 'như muốn sập nhà'

Người dân tại các xã vùng cao của TP.Đà Nẵng cảm nhận rõ hàng loạt dư chấn mạnh từ các trận động đất xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi rạng sáng nay (6.10), nhiều người phải thốt lên: 'Rung lắc như muốn sập nhà'.

Liên tiếp động đất ở Quảng Ngãi: Trường học hư hỏng, phải chuyển chỗ ở học sinh

Đêm qua có đến 3 trận động đất mạnh trên 4 độ Richter, có bất thường?

Khám phá thêm chủ đề

Động đất động đất ở quảng ngãi động đất là gì động đất ở Việt Nam động đất ở măng ri
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận