Liên tiếp động đất ở Quảng Ngãi: Vùng cao Đà Nẵng dư chấn 'như muốn sập nhà'

Đang ngủ, bỏ chạy ra khỏi nhà vì rung chấn

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 5.10 và rạng sáng 6.10, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu Việt Nam ghi nhận liên tiếp các trận động đất ở tỉnh Quảng Ngãi, trong đó trận động đất mạnh nhất cường độ 4,9 độ Richter xảy ra tại xã Măng Ri từ 0 giờ 41 đến 5 giờ 57 sáng nay (6.10). Đáng chú ý, trận động đất này gây rung chấn rất mạnh, lan rộng khiến người dân tại các vùng tiếp giáp của TP.Đà Nẵng cảm nhận rõ rệt.

Trên mạng xã hội sáng nay, nhiều người dân đã nhanh chóng chia sẻ trạng thái lo lắng, hỏi han và bày tỏ sự lo sợ về đợt rung chấn.

Bản đồ rung chấn trận động đất cường độ 4,9 độ Richter ẢNH: VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

Chị Hồ Thị Hiếu (một người dân ở xã Trà Tập, TP.Đà Nẵng) cho biết, rạng sáng nay dù tâm chấn ở Quảng Ngãi nhưng hầu hết người dân trên địa bàn xã chị đều cảm nhận độ rung chấn cực kỳ rõ. Nhiều người đang ngủ phải bật dậy, bỏ chạy ra khỏi nhà để tìm nơi an toàn.

"Phải nói rằng đây được xem là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay. Dù động đất xảy ra ở tỉnh Quảng Ngãi nhưng với cường độ liên tục, dư chấn lan rộng sang nhiều địa phương ở TP.Đà Nẵng như hiện nay khiến người dân rất bất an, lo lắng", chị Hiếu chia sẻ.

Người dân bất an vì rung chấn

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Tấn Lạc, Phó chủ tịch UBND xã Trà Tập, xác nhận người dân trên địa bàn xã đã cảm nhận rất rõ dư chấn lan rộng từ hàng loạt trận động đất xảy ra tại Quảng Ngãi.

Ông Lạc không giấu được sự lo lắng: "Hàng loạt trận động đất xảy ra trong đêm khuya như muốn sập nhà, kéo dài cả chục giây... Nếu tình trạng động đất cứ lặp đi lặp lại như vậy chắc cũng sập nhà có ngày".

Vị lãnh đạo xã Trà Tập cho biết thêm, rạng sáng nay có trận động đất gây rung lắc rất mạnh. "Qua kiểm tra thì hiện nay chưa ghi nhận thiệt hại nào do các trận động đất gây ra trên địa bàn xã, nhưng vụ việc cũng đã tạo ra nhiều tâm lý hoang mang, bất an cho người dân", ông Lạc nói.

Cuối năm 2024, trận động đất mạnh 4,8 độ Richter xảy ra ở tỉnh Kon Tum cũ (nay tỉnh Quảng Ngãi), rung chấn khiến đá trên núi lăn xuống ở xã Nam Trà My (TP.Đà Nẵng) ẢNH: NGỌC THƠM

Một lãnh đạo Sở NN-MT TP. Đà Nẵng cho biết, những năm qua, tại các xã miền núi liên tục xảy ra động đất. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia đều kết luận đây là những trận động đất kích thích, không gây hậu quả gì, chủ yếu do các hồ chứa tích nước gây nên.



TP.Đà Nẵng cũng đã yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương hết sức lưu ý vấn đề quan trắc động đất, ngoài cảnh báo phải đưa ra dự báo; đặc biệt là thường xuyên nắm thông tin, thông tin nhanh, kịp thời, chính xác để trấn an và đảm bảo an toàn cho người dân.

Động đất 4,9 độ Richter ở Quảng Ngãi, người dân Gia Lai cũng cảm nhận rung lắc

Dù chưa ghi nhận thiệt hại trực tiếp nhưng những dư chấn liên tục này gợi lại ký ức về một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter cuối năm 2024. Rung chấn đợt này dù xảy ra ở tỉnh Kon Tum cũ (nay là Quảng Ngãi) nhưng khiến đá trên núi lăn xuống, "treo" lơ lửng trên đầu 69 nhân khẩu của 17 hộ dân ở làng Tu Hon (địa bàn H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Nam Trà My, TP.Đà Nẵng). Sự việc nguy hiểm này đã buộc chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp các hộ dân đến nơi an toàn.