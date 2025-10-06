Liên tiếp động đất ở Quảng Ngãi: Trường học hư hỏng, phải chuyển chỗ ở học sinh

Mái ngói sụp, tường nứt, học sinh phải dịch chuyển chỗ ở

Trưa nay 6.10, ông Nguyễn Văn Đức, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, các trận động đất liên tiếp trong đêm qua và rạng sáng nay đã khiến khu nhà hiệu bộ, phòng ở học sinh và giáo viên đều bị hư hỏng.

Phòng ở của học sinh bán trú xuất hiện nhiều vết nứt, mái ngói bị hư hỏng sau động đất ẢNH: CẨM ÁI

Theo báo cáo của nhà trường, khu nhà hiệu bộ bị hư hỏng hoàn toàn phần mái ngói tầng 2. Đây là khu vực có 1 lớp mẫu giáo với 36 học sinh và 1 phòng máy tính gồm 28 máy phục vụ dạy học cho khoảng 100 học sinh tiểu học.

Bốn phòng ở dành cho học sinh bán trú (nơi sinh hoạt của khoảng 60 học sinh) xuất hiện nhiều vết nứt, gãy cấu trúc tường, có hiện tượng rung giật mạnh trong lúc xảy ra động đất. Khu phòng ở của giáo viên gồm 5 phòng cũng bị xô lệch và gãy cấu trúc mái ngói phía sau, một số mảng tường bị rạn nứt.

Ngoài ra, tại điểm trường Đắk Chun xuất hiện 2 điểm nứt gãy cấu trúc liên kết giữa tường và các cột; điểm trường Đắk Lanh có 2 phòng học bị đứt gãy cấu trúc tường bao quanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu có rung chấn tiếp theo.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường đã khẩn trương bố trí lại nơi ở tạm thời cho 30 học sinh bán trú (chuyển sang phòng học mỹ thuật), 30 học sinh còn lại được sắp xếp ở phòng đọc sách.

Tường xuất hiện vết rạn nứt ẢNH: CẨM ÁI

Ông Nguyễn Văn Đức cho biết, phòng máy tính gồm 28 bộ máy được ngưng hoạt động tạm thời, toàn bộ thiết bị đã được tháo dỡ để tránh nguy cơ sập mái và chập điện. Việc dạy học môn tin học sẽ tạm dừng cho đến khi khu nhà được sửa chữa, gia cố.

Trường phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 đã có văn bản báo cáo thiệt hại và đề nghị UBND xã Măng Bút sớm khảo sát thực tế, hỗ trợ sửa chữa, khắc phục các hạng mục hư hỏng.

"Chúng tôi mong chính quyền và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, có phương án khắc phục để ổn định việc dạy học và sinh hoạt cho học sinh. Nếu để lâu, tình trạng tường nứt và mái ngói gãy có thể gây nguy hiểm", ông Đức nói thêm.

Động đất gây ảnh hưởng rộng ở vùng cao Quảng Ngãi

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 6.10, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu phát liên tiếp 9 thông báo động đất xảy ra ở xã Măng Bút và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra từ lúc 0 giờ 41 đến 5 giờ 57 sáng cùng ngày. Trong đó, có một trận động đất với cường độ lớn 4,9 độ Richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Mái ngói bị xiêu vẹo sau động đất ẢNH: CẨM ÁI

Các rung chấn này khiến nhiều khu dân cư và trường học trên địa bàn rung lắc mạnh, đặc biệt là tại các vùng giáp ranh với tỉnh Gia Lai. Nhiều người dân ở Gia Lai cũng cho biết họ cảm nhận rõ mặt đất rung trong đêm.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, từ tối 5.10 đến 5 giờ 57 phút ngày 6.10, tại xã Măng Bút và Măng Ri đã xảy ra liên tiếp 19 trận động đất.