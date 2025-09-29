Quảng Ngãi: 6 trận động đất liên tiếp trong 2 ngày, có trận 3,6 độ Richter

Ngày 29.9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết trong 2 ngày 28 và 29.9 đã ghi nhận tổng cộng 6 trận động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút và xã Măng Ri (thuộc tỉnh Kon Tum trước đây, nay là tỉnh Quảng Ngãi).

Vị trí động đất ở Quảng Ngãi do Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu ghi nhận ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong số này, trận động đất mạnh nhất có cường độ 3,6 độ Richter xảy ra lúc 9 giờ 54 ngày hôm nay 29.9 tại xã Măng Bút, tọa độ 14,901 độ vĩ bắc - 108,187 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Trong ngày 29.9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu đã phát đi 4 thông báo động đất liên tiếp. Ngoài trận cường độ 3,6 độ Richter, còn có 3 trận khác nữa xảy ra lúc 5 giờ 22 (3 độ Richter, tại xã Măng Bút), lúc 8 giờ 41 (2,8 độ Richter, tại xã Măng Ri), lúc 10 giờ 37 (2,6 Richter, tại xã Măng Bút).

Trước đó, vào tối 28.9, cũng tại xã Măng Bút đã xảy ra 2 trận động đất lần lượt vào lúc 20 giờ 23 và 23 giờ 44, đều có cường độ 3 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Tất cả các trận động đất nói trên đều được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0, tức không gây nguy hiểm.

Người dân cảm nhận rung lắc nhẹ

Theo ông Đặng Bá Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút, các trận động đất gây rung lắc nhẹ trong vài giây, không ghi nhận thiệt hại về người hay tài sản. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn thường xuyên tuyên truyền để người dân biết cách ứng phó khi xảy ra động đất.

Trưa nay 29.9, một lãnh đạo xã Măng Ri cũng xác nhận khu vực có cảm nhận rung nhẹ, nhưng không ảnh hưởng gì.

Một khu vực dân cư của xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: P.A

Đáng chú ý, theo Viện Vật lý địa cầu, từ năm 2021 đến nay, khu vực phía tây Quảng Ngãi, đặc biệt là H.Kon Plông cũ, đã ghi nhận hàng trăm trận động đất, gây rung chấn diện rộng, chủ yếu là các trận nhỏ.

Hai trận động đất lớn nhất từng ghi nhận tại đây là vào trưa 28.7.2024 (5 độ Richter) và ngày 23.8.2022 (4,7 độ Richter).

Hiện Viện Vật lý địa cầu đã triển khai 11 trạm quan trắc tại khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến địa chất. Đồng thời, các chuyên gia cũng đang thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động động đất tại địa phương này, nhằm kịp thời cảnh báo và giảm thiểu rủi ro cho người dân.