Động đất 4,9 độ Richter ở Quảng Ngãi, người dân Gia Lai cũng cảm nhận rung lắc

Hải Phong
Hải Phong
06/10/2025 09:08 GMT+7

Một trận động đất mạnh 4,9 độ Richter xảy ra lúc rạng sáng nay 6.10 tại Quảng Ngãi, người dân ở Gia Lai cảm nhận được rung lắc lúc nửa đêm.

Sáng 6.10, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu phát liên tiếp 9 thông báo động đất xảy ra ở xã Măng Bút và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra từ lúc 0 giờ 41 đến 5 giờ 57 sáng, trong đó có một trận động đất với cường độ lớn 4,9 độ Richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Động đất 4,9 độ Richter ở Quảng Ngãi, người dân Gia Lai cảm nhận rung lắc- Ảnh 1.

Vị trí động đất ở Quảng Ngãi do Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu ghi nhận

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 41 phút sáng nay 6.10, một trận động đất có độ lớn 2,6 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,871 độ vĩ bắc, 108,141 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đến 1 giờ cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 2,6 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,875 độ vĩ bắc, 108,146 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đặc biệt, vào lúc 1 giờ 28 phút cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 4,9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,871 độ vĩ bắc, 108,130 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Đặc biệt, trận động đất mạnh 4,9 độ Richter này khiến nhiều người dân ở Gia Lai cũng cảm nhận được rung lắc mạnh. 

"Tôi đang nằm ngủ thì thấy giường rung lắc, khoảng 5 giây, tỉnh ngủ luôn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận động đất", ông Nguyễn Đình Long (ở tỉnh Gia Lai) chia sẻ.

Trước đó, tại xã Măng Bút cũng xảy ra liên tiếp các trận động đất khác lúc 18 giờ 52 ngày 5.10, một trận động đất có độ lớn 3,4 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,907 độ vĩ bắc, 108,160 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đến 18 giờ 55 cùng ngày, lại xảy ra trận động đất có độ lớn 4,2 độ Richter xảy ra tại tọa độ 14,862 độ vĩ bắc, 108,142 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Ngay sau đó, 18 giờ 56 phút là trận động đất có độ lớn 3,6 Richter, tọa độ 14,904 độ vĩ bắc, 108,248 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km…

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu thông báo từ tối 5.10 đến 5 giờ 57 sáng nay 6.10, tại xã Măng Bút và Măng Ri đã xảy ra liên tiếp 19 trận động đất.

Tin liên quan

Quảng Ngãi xảy ra động đất mạnh 4,5 độ Richter

Quảng Ngãi xảy ra động đất mạnh 4,5 độ Richter

Sáng 11.9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất phát đi thông báo về 2 trận động xảy ra ở xã Măng Bút (Quảng Ngãi), trong đó có một trận động đẩt 4,5 độ Richter.

Khám phá thêm chủ đề

Động đất Rung lắc Cường độ Gia Lai Quảng Ngãi
