Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vướng mặt bằng, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ

Ngày 2.10, ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan, nhằm tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: D.Q

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng ghi nhận sự phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, tình trạng người dân kéo lên công trường ngăn cản thi công, chặn phương tiện vận chuyển vật liệu là hình ảnh không đẹp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ xây dựng cũng như an ninh trật tự.

"Chậm nhất ngày 15.10 phải giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành dự án vào cuối tháng 12.2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng", Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu.

Ông cũng đề nghị các nhà thầu tập trung thi công dứt điểm từng hạng mục, đẩy nhanh tiến độ tại những đoạn đã bàn giao mặt bằng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng quy định.

Hình hài cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua xã Đình Cương, Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Ngọ Trường Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả (đơn vị thi công) cho biết mục tiêu đến ngày 30.10 sẽ hoàn thành 50 km đoạn tuyến, và thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2025 (trừ hầm số 3).

Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay là nhiều hộ dân lập lán trại, cử người túc trực cả ngày lẫn đêm để cản trở thi công. Nghiêm trọng nhất là tại Km41, khu vực đèo Eo Gió (thuộc xã Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi), tình trạng mất an ninh trật tự khiến đoạn tuyến gần như tê liệt thời gian qua.

Theo Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư dự án), hiện 5 còn địa phương vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, gồm: xã Đình Cương, xã Lân Phong, xã Nguyễn Nghiêm, xã Khánh Cường và P.Đức Phổ, với tổng cộng 14 điểm còn vướng mắc. Trong đó có những vị trí tồn tại kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, làm chậm tiến độ chung.

"Nếu không hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 15.10, sẽ rất khó đảm bảo tiến độ vì mùa mưa tới không thể thảm nhựa đồng loạt", ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 nói.

Liên quan đến việc này, ông Trần Trung Tín, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu phải xây dựng kế hoạch rõ ràng và phối hợp chặt chẽ với địa phương trong từng bước đối thoại, vận động người dân.

Đơn vị thi công đang nỗ lực đưa dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn về đích đúng hẹn ẢNH: D.Q

Theo ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, một phần nguyên nhân là do các bên chưa làm hết trách nhiệm, không xử lý dứt điểm từng đầu việc, để kéo dài dẫn đến phát sinh điểm nóng.

Ông Sâm đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp với địa phương tổ chức đối thoại với từng hộ dân, đưa ra cam kết rõ ràng về thời gian và phương án giải quyết. "Vừa thuyết phục trên cơ sở pháp lý, vừa tuyên truyền để người dân hiểu, từ đó mới xử lý triệt để vướng mắc", ông Sâm nhấn mạnh.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị tất cả các đơn vị phải "vào cuộc" quyết liệt, đảm bảo hoàn thành 50 km trong tháng 10 và thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2025.