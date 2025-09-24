'Biệt phái' cán bộ về xã hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng

Quyết định do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM ký biệt phái viên chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đến nhận công tác tại UBND xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Thái Mỹ (TP.HCM) để hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan đến dự án thành phần 3. Theo đó, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua TP.HCM thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (BOT) và dự án nâng cấp, mở rộng, nạo vét kênh trục tiêu thoát nước rạch Láng The, kênh Địa Phận.

Dự án được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOT). Giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ

Những cán bộ được "biệt phái" này sẽ phối hợp thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất; Phối hợp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và tham mưu quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng trường hợp cụ thể và tham mưu quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng trường hợp cụ thể; Tham mưu quyết định thu hồi đất của từng trường hợp cụ thể. Các nội dung khác có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất.

Việc biệt phái viên chức về UBND các xã hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm thực hiện chủ trương tăng cường phối hợp với các xã, phường trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đây là các địa phương có nhiều dự án trọng điểm.