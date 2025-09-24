Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

'Biệt phái' cán bộ về xã hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng

Đình Sơn
Đình Sơn
24/09/2025 08:53 GMT+7

Ngày 24.9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, đã ký các quyết định biệt phái viên chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng về một số địa phương hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm.

Quyết định do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM ký biệt phái viên chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đến nhận công tác tại UBND xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Thái Mỹ (TP.HCM) để hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan đến dự án thành phần 3. Theo đó, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua TP.HCM thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (BOT) và dự án nâng cấp, mở rộng, nạo vét kênh trục tiêu thoát nước rạch Láng The, kênh Địa Phận.

TP.HCM biệt phái viên chức đi hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Dự án được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOT). Giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ

Những cán bộ được "biệt phái" này sẽ phối hợp thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất; Phối hợp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và tham mưu quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng trường hợp cụ thể và tham mưu quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng trường hợp cụ thể; Tham mưu quyết định thu hồi đất của từng trường hợp cụ thể. Các nội dung khác có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất.

Việc biệt phái viên chức về UBND các xã hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm thực hiện chủ trương tăng cường phối hợp với các xã, phường trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đây là các địa phương có nhiều dự án trọng điểm.

Tin liên quan

Nhiều ông lớn tham gia đấu giá căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Nhiều ông lớn tham gia đấu giá căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Hiện có nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản đã đăng ký tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm.

Khám phá thêm chủ đề

Bồi thường giải phóng mặt bằng Tái định cư địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận