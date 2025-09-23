Nhiều ông lớn tham gia đấu giá căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Theo thông tin của Thanh Niên, sau nhiều lần đấu giá thất bại vì không có doanh nghiệp tham gia thì đến nay đã có 6 doanh nghiệp, tập đoàn bất động sản lớn muốn đấu giá mua 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, TP.HCM. Trong đó có Son Kim Land, Sunshine Group, Bcons...

Các doanh nghiệp tham gia đấu giá kèm một số điều kiện, bao gồm việc chính quyền TP.HCM phải cho phép dự án được đập đi xây lại. TP.HCM cũng phải cam kết hỗ trợ tối đa về thủ tục, pháp lý để dự án có thể triển khai, xây lại mới một cách nhanh chóng.

Một giải pháp nữa cũng được tính đến là các căn hộ trên sẽ được chuyển sang nhà ở thương mại để khai thác cho thuê, bán lại hoặc kết hợp thành khu phức hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở. Cùng với đó, nhờ quy mô lớn, doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế về nguồn vốn và khả năng phân bổ lại sản phẩm ra thị trường theo từng giai đoạn.

Hiện đã có nhiều doanh nghiệp lớn tham gia đấu giá căn hộ tái định cư Thủ Thiêm ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước đó, thành phố đã tiến hành 4 đợt nhưng bất thành. Đây là số căn hộ trong khu tái định cư Bình Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, diện tích khoảng 38,4 ha, nằm trong chương trình đã xây khoảng 12.500 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm. TP.HCM chỉ giữ lại một số ít để tiếp tục dùng để tái định cư, còn lại muốn đem đấu giá để thu hồi vốn ngân sách.

Số căn hộ trên được chia làm 2 khối để đấu giá. Khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn và khối R4, R5 gồm 1.570 căn.

Sau 4 lần đấu giá thất bại vì không có doanh nghiệp tham gia, lần đấu giá này có nhiều tín hiệu tích cực vì thu hút nhiều doanh nghiệp lớn tham gia ẢNH: ĐÌNH SƠN

Hồi tháng 3, thành phố đồng ý cho chuyển đổi công năng của số căn hộ này sang nhà ở thương mại để dễ tiếp cận người mua. Đồng thời yêu cầu khẩn trương đấu giá số căn hộ trên. Kiên quyết không được tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài việc thực hiện đấu giá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM là cơ quan Thường trực Tổ Công tác đấu giá các khu đất và 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm. Sở được giao phối hợp với các sở ngành thực hiện thủ tục lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị lập chứng thư định giá đất để xác định giá khởi điểm. Xác định giá khởi điểm để đấu giá, ký hợp đồng mua bán tài sản với người trúng đấu giá.



