Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi xảy ra động đất mạnh 4,5 độ Richter

Hải Phong
Hải Phong
11/09/2025 09:35 GMT+7

Sáng 11.9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất phát đi thông báo về 2 trận động xảy ra ở xã Măng Bút (Quảng Ngãi), trong đó có một trận động đẩt 4,5 độ Richter.

Theo đó, lúc 1 giờ 26 ngày 11.9, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,900 độ vĩ bắc - 108,256 độ kinh đông, thuộc xã Măng Bút, Quảng Ngãi (thuộc H.Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất, mạnh nhất 4.5 độ richter - Ảnh 1.

Xã Măng Bút (Quảng Ngãi) xảy ra 2 trận động đất trong ngày 11.9

ẢNH: Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Tiếp đến, vào lúc 2 giờ 30 cùng ngày (11.9), trận động đất thứ 2 tiếp tục xảy ra tại xã Măng Bút có độ lớn 2,8 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (14,913 độ vĩ bắc - 8,256 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi 2 trận động đất này.

Vào thời điểm xảy ra động đất, một số người dân ở P.Kon Tum (Quảng Ngãi), cách nơi xảy ra động đất khoảng 100 km, cho biết vẫn cảm nhận được độ rung lắc. Còn một số người dân ở P.Hoài Nhơn (Gia Lai), cách trung tâm xảy ra động đất khoảng 200 km, cũng cảm nhận được độ rung lắc do động đất gây ra, khiến mái hiên nhà rung liên hồi.

Lãnh đạo UBND xã Măng Bút cho biết chính quyền địa phương đang rà soát, đánh giá thiệt hại tài sản của người dân địa phương do động đất.

