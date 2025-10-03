Thượng tướng Thái Đại Ngọc được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 3.10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa mới có 60 thành viên ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo đó, Bộ Chính trị đã thống nhất cho ông Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chức danh liên quan để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ Chính trị cũng đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa mới có 60 thành viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 18 thành viên. Thường trực Tỉnh ủy có 5 người, trong đó ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai gồm: ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Châu Ngọc Tuấn, Chủ tịch đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, bày tỏ đây là niềm vinh dự to lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề trước Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước cán bộ tiền nhiệm, toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

Ông Thái Đại Ngọc khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai sẽ đoàn kết, thống nhất, nêu cao quyết tâm chính trị, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành sẽ cùng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đã đề ra, đưa Gia Lai vững bước trong thập niên mới, trở thành địa phương phát triển năng động, hiện đại, bền vững.



Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: TRUNG TÂM BÁO CHÍ TỈNH GIA LAI

Ông Thái Đại Ngọc sinh năm 1966 tại TP.Đà Nẵng, trình độ cử nhân quân sự. Quá trình công tác: - Từ 10.2014 - 4.2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Nông. - Từ 6.2018 - 10.2018: Đảng ủy viên Quân khu 5, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5. - Từ 11.2018 - 9.2020: Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Bí thư Đảng ủy Cục Tác chiến; Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu. - Từ 10.2020 - 12.2024: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Phó bí thư Đảng ủy Quân khu 5; Tư lệnh Quân khu 5. - Từ 1.2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.



