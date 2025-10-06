Đêm qua có đến 3 trận động đất mạnh trên 4 độ Richter, có bất thường?

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) vừa ghi nhận thêm 1 trận động đất ở Quảng Ngãi, nâng tổng số trận động đất trong ngày hôm nay lên con số 10. Tính chung trong 24 giờ qua, đã ghi nhận 20 trận động đất, đặc biệt có 3 trận cường độ trên 4 độ Richter và 4 trận cường độ trên 3 độ Richter.

Trong đêm qua, ghi nhận 3 trận động đất có cường độ trên 4 độ Richter NGUỒN: VNDMS

Đáng chú ý chỉ trong đêm qua có đến 3 trận động đất có cường độ khá mạnh. Tối ngày (5.10) lúc 18 giờ 55 phút ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4,2 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ xảy ra tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) ở độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Liền ngay sau đó, 19 giờ 00 phút, cũng tại xã Măng Bút, một trận động đất có độ lớn 4,3 xảy ra với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Đến 1 giờ 28 phút ngày 6.10, ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4,9 độ Richter xảy ra tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi (vị trí có tọa độ 14,871 độ vĩ Bắc và 108,130 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Hàng loạt trận động đất với cường độ khá lớn xuất hiện dồn dập trong 24 giờ qua khiến nhiều người lo lắng. TS. Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu giải thích: Đây là hiện tượng động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.

"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này và hiện không phát hiện dấu hiệu gì bất thường. Việc phát sinh động đất kích thích phụ thuộc vào nhiều yếu tố hoạt động địa chấn kiến tạo, thủy văn, cần có các nghiên cứu chuyên sâu mới đánh giá được, chứ không phải mưa nhiều thì sẽ bị động đất", TS Nguyễn Xuân Anh nói.

Động đất 4,9 độ Richter ở Quảng Ngãi, người dân Gia Lai cũng cảm nhận rung lắc

Trước đó, vào ngày 28.7.2024 từng ghi nhận trận động đất 5 độ Richter và xa hơn là vào ngày 23.8.2022 là 4,7 độ Richter.

TS.Nguyễn Xuân Anh cho biết thêm: Ngoài khu vực Kon Plông, tỉnh Kon Tum (cũ), tại Việt Nam, động đất kích thích từng xảy ra tại nhiều nơi như thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sông Tranh 2, thủy điện Sơn La.

Dự báo động đất kích thích tại Kon Plông kéo dài trong nhiều năm, có thể là 10 năm sau đó mới ổn định. Dự báo động đất ở khu vực này sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ Richter.