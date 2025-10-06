Động đất xuất hiện dồn dập, mạnh nhất đến 4,9 độ

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất), đến thời điểm này ghi nhận 9 trận động đất. Trận mới nhất ghi nhận lúc 5 giờ 57 phút ngày 6.10, có độ lớn 2,6 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.



Xuất hiện động đất liên tục tại Quảng Ngãi trong rạng sáng ngày 6.10 NGUỒN: VNDMS

Trước đó, lúc 1 giờ 28 phút, ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4,9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,871 độ vĩ Bắc và 108,130 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trận động đất mạnh nhất đến 4,9 độ Richter, mức độ rủi ro thiên tai cấp 1 NGUỒN: VNDMS

Một số người dân ở gần khu vực trên cho biết có thể cảm nhận được tình trạng rung lắc do trận động đất gây ra. Trong thời gian qua, trên khu vực xã Măng Ri là khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (cũ), khu vực vẫn thường xuyên xuất hiện các trận động đất kích thích nhưng ít gây nguy hiểm vì đa số là cường độ nhẹ, động đất đến 4,9 độ như hiện nay hiếm khi xảy ra.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Theo các chuyên gia, trong thời gian tới động đất có khả năng sẽ tiếp diễn nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ.