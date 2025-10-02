Thảm kịch động đất ở Philippines

Trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi TP.Bogo thuộc tỉnh Cebu ở miền trung Philippines vào lúc 22 giờ 59 phút ngày 30.9, ở độ sâu 5 km, theo Viện Núi lửa và địa chất Philippines. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất tấn công khu vực miền trung Philippines trong hơn một thập niên qua và xảy ra khi nhiều người đang ngủ hoặc ở nhà.

Số người chết có thể còn tăng

Đến chiều qua 1.10, AFP dẫn lời Phó giám đốc Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines Rafaelito Alejandro cho hay đã có 69 người chết do động đất, trong đó có 30 người ở Bogo và 39 người ở các thành phố khác gần tâm chấn. Giới chức dự báo số người chết ở Bogo có thể còn tăng. Bệnh viện ở Bogo thông báo số người bị thương là 186.

Số người thiệt mạng đang tăng nhanh sau động đất ở Philippines

Binh sĩ, cảnh sát và các tình nguyện viên dân sự đã dùng máy xúc và chó nghiệp vụ để tìm kiếm những người sống sót trong nhiều ngôi nhà bị sập và những tòa nhà bị hư hại. Tuy nhiên, giới chức cho hay mưa rải rác và cầu đường bị hư hại đang cản trở nỗ lực cứu người. "Chúng tôi vẫn đang trong giờ vàng của hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Vẫn còn nhiều báo cáo về những người bị kẹt hoặc bị mảnh vỡ đè trúng", AP dẫn lời ông Alejandro.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau động đất ở TP.Bogo thuộc tỉnh Cebu (Philippines) ngày 1.10 Ảnh: AFP

Tại một khu vực thuộc Bogo, lính cứu hỏa đã dùng máy xúc để khoan lỗ vào đống đổ nát của một nhà nghỉ 2 tầng, nơi hai nhân viên lễ tân và một đứa trẻ được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ông Isagani Jilig, có vợ và con nằm trong số người mất tích, đã cùng khoảng 100 người theo dõi cuộc giải cứu. "Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này cho đến khi tìm thấy họ. Là một người cha, giờ đây tôi phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết", ông Jilig (41 tuổi) nói. Lính cứu hỏa Erwin Castaneda cho hay họ đã tìm kiếm trong 5 giờ nhưng "chúng tôi không thể bỏ cuộc".

Một con đường ở thị trấn Tabogon thuộc tỉnh Cebu (Philippines) bị nứt sau trận động đất 6,9 độ Richter Ảnh: AFP

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cam kết hỗ trợ nhanh chóng cho những người sống sót, với các bộ trưởng có mặt tại hiện trường chỉ đạo hoạt động cứu trợ, theo Reuters. "Chúng tôi đang đánh giá thiệt hại và nhu cầu", ông Marcos phát biểu sau khi phân phát hàng cứu trợ tại Masbate, hòn đảo đang phục hồi sau khi bị ảnh hưởng của siêu bão Ragasa trong tuần trước.

Hàng ngàn người sợ về nhà

Ngay sau khi động đất xảy ra, Viện Núi lửa và địa chất Philippines đã ban hành cảnh báo sóng thần, khuyến cáo người dân tránh xa bờ biển Cebu và các tỉnh lân cận là Leyte và Biliran do khả năng xảy ra sóng cao tới 1 m. Không có báo cáo nào về cơn sóng cao như thế và cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ hơn 3 giờ sau đó, nhưng hàng ngàn cư dân bị chấn thương tâm lý đã từ chối trở về nhà và chọn ở lại trên các cánh đồng cỏ và công viên qua đêm bất chấp những cơn mưa rào rải rác, theo AP.

Một cửa hàng McDonald’s ở TP.Bogo thuộc tỉnh Cebu (Philippines) bị hư hại sau trận động đất 6,9 độ Richter Ảnh: AP

Các trường học và văn phòng chính phủ đã đóng cửa tại những thành phố và thị trấn bị ảnh hưởng bởi động đất trong khi an toàn của các tòa nhà đang được kiểm tra. Giám đốc Viện Núi lửa và địa chấn Philippines Teresito Bacolcol cho hay đã ghi nhận hơn 600 cơn dư chấn sau trận động đất tối 30.9. Ông Bacolcol cảnh báo rằng những sườn núi ngập nước mưa dễ bị sạt lở đất và lở bùn hơn trong một trận động đất lớn. "Điều này thực sự gây chấn thương tâm lý cho người dân. Họ đã bị bão tàn phá rồi lại bị động đất làm rung chuyển", ông Bacolcol nhấn mạnh.

Người dân tập trung trên phố khi sơ tán khỏi các tòa nhà sau động đất ở TP.Cebu (Philippines) ngày 30.9 Ảnh: AP

Cebu và các tỉnh khác vẫn đang trong quá trình phục hồi sau khi bão Bualoi tấn công khu vực miền trung Philippines hôm 26.9. Cơn bão đó đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải sơ tán, theo AP.

Động đất xảy ra gần như mỗi ngày ở Philippines, quốc gia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, một vòng cung hoạt động địa chấn dữ dội trải dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và khắp lưu vực Thái Bình Dương, theo AFP. Philippines cũng hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm.