Thế giới

Động đất ngay giữa đêm, ít nhất 22 người chết ở Philippines

Thụy Miên
01/10/2025 06:53 GMT+7

Sáng nay (1.10), Đài phát thanh DZMM dẫn nguồn Văn phòng Thông tin tỉnh Cebu cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,9 độ richter ở miền trung Philippines vào khuya 30.9 đã tăng lên 22 người.

Động đất ngay giữa đêm, ít nhất 22 người chết ở Philippines- Ảnh 1.

Các nhân viên y tế đưa một người bị thương vào xe cấp cứu ở thành phố Cebu miền trung Philippines tối 30.9

ảnh: ap

Trận động đất ngoài khơi bất ngờ xảy ra vào khoảng 22 giờ hôm 30.9 (giờ địa phương), theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), với tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km và nằm ở phía tây thị trấn Palompon, gần thành phố Bogo, tỉnh Cebu của Philippines.

Các mô hình khảo sát trước đó từng dự báo một trận động đất có cường độ mạnh như thế tại khu vực này có thể gây thương vong và làm phá hủy nghiêm trọng các công trình xây dựng kém chất lượng ở đây.

AP dẫn lời giới chức các địa phương cho biết tính đến sáng nay ít nhất 22 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương, và buộc hàng trăm người dân phải tháo chạy trong bóng tối khi điện bị cắt vì rung chấn mạnh,

Thành phố ven biển Bogo, nơi có khoảng 90.000 dân, đã ghi nhận ít nhất 14 người tử vong, theo ông Rex Ygot, một quan chức phụ trách công tác ứng phó thiên tai. Dự báo con số thương vong ở nơi này sẽ còn tăng.

Công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại một khu làng miền núi nơi xảy ra lở đất và đá tảng rơi xuống. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa xe cơ giới đến khu vực để đẩy nhanh việc tìm kiếm những dân của một làng bị chôn vùi trong đợt đất lở do ảnh hưởng động đất.

"Rất khó để di chuyển trong khu vực vì có quá nhiều nguy cơ", AP dẫn lời ông Glenn Ursal, đồng nghiệp của ông Ygot.

Động đất ngay giữa đêm, ít nhất 22 người chết ở Philippines- Ảnh 2.

Người dân Cebu tràn ra đường sau khi động đất xảy ra vào tối 30.9

ảnh: afp

Tại thị trấn San Remigio, phía nam Bogo, Phó thị trưởng Alfie Reynes cho biết đã có 6 người, gồm 3 thành viên lực lượng tuần duyên, đã thiệt mạng tại những nơi khác nhau ở thị trấn. Ông kêu gọi nhanh chóng hỗ trợ nước sạch và lương thực vì hệ thống cấp nước của thị trấn bị hư hại sau trận động đất.

Ông Richard Gordon, Chủ tịch Chữ Thập Đỏ Philippines, cho hay các nhân viên của tổ chức này đang hỗ trợ điều trị cho hàng chục nạn nhân tại 3 tỉnh.

"Một số nhà thờ bị sụp một phần, không ít trường học phải được sơ tán", ông Gordon nói.

Đài CNN dẫn một số clip chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một trung tâm thương mại ở tỉnh Cebu bị cháy.

Đến rạng sáng nay (1.10), Viện Núi lửa và Địa chất Philippines (Phivolcs) đã hủy bỏ cảnh báo sóng thần tại các tỉnh Leyte, Biliran và Cebu.

Phivolcs cũng ghi nhận một vụ phun trào nhẹ từ núi lửa Taal, cách trung tâm Manila khoảng 70 km về phía nam. Vụ phun trào tạo ra một cột khói cao 2.500 m, nhưng giới chức vẫn chưa thấy cần phải nâng cảnh báo hiện ở cấp 1 (mức thấp nhất trong thang cảnh báo).

Trên Facebook, chính quyền thành phố Medellin (Cebu) thông báo tạm hoãn công tác dạy học trên toàn thành phố cho đến khi có thông báo mới.

