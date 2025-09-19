Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Động đất mạnh làm rung chuyển nhiều tòa nhà ở Nga, có cảnh báo sóng thần

Văn Khoa
Văn Khoa
19/09/2025 07:29 GMT+7

Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga vào sáng sớm nay 19.9, làm rung chuyển nhiều tòa nhà và cảnh báo sóng thần đã được đưa ra.

Trận động đất 7,8 độ Richter nói trên xảy ra cách thủ phủ Petropavlovsk-Kamchatsky của vùng Kamchatka 128 km về phía đông, và ở độ sâu 10 km, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Động đất mạnh ngoài khơi Nga, làm rung chuyển nhiều tòa nhà - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ kiểm tra một tòa nhà mẫu giáo bị hư hại ở vùng Kamchatka sau trận động đất 8,8 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Viễn Đông của Nga, trong ảnh từ video do Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga công bố vào ngày 30.7

Ảnh: AFP

Cơ quan Địa vật lý nhà nước Nga ước tính cường độ thấp hơn là 7,4 độ Richter. Cơ quan này ghi nhận ít nhất năm dư chấn, theo AFP.

Tỉnh trưởng Vladimir Solodov của vùng Kamchatka thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng cảnh báo sóng thần đã được ban hành dọc theo bờ biển phía đông của bán đảo Kamchatka thuộc Nga, theo Hãng tin TASS. "Sáng nay một lần nữa thử thách khả năng phục hồi của người dân Kamchatka. Hiện tại chưa có báo cáo về thiệt hại. Tôi yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh", ông Solodov viết thêm.

Cảnh báo sóng thần sau đó đã được dỡ bỏ, theo AFP. Cho đến giờ vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong. Các cơ quan ứng phó khẩn cấp của khu vực đã được đặt trong tình trạng báo động cao, theo TASS.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ cũng đã ban hành cảnh báo về khả năng xuất hiện sóng thần nguy hiểm dọc theo các bờ biển gần đó, nhưng vài giờ sau đó thông báo mối đe dọa đã qua.

Bán đảo Kamchatka nằm trên vành đai kiến tạo được gọi là Vành đai Lửa, bao quanh phần lớn Thái Bình Dương và là điểm nóng của hoạt động địa chấn. 

Vào tháng 7, một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter ngoài khơi bờ biển khu vực này đã gây ra trận sóng thần cuốn trôi một phần ngôi làng ven biển xuống biển và làm dấy lên cảnh báo trên khắp Thái Bình Dương, theo AFP.

