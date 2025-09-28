Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Động đất mạnh tại Trung Quốc, gần 8.000 người sơ tán

Văn Khoa
Văn Khoa
28/09/2025 11:07 GMT+7

Một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Cam Túc thuộc tây bắc Trung Quốc vào sáng 27.9, khiến ít nhất 11 người bị thương và 17 ngôi nhà bị sập, theo South China Morning Post.

Trận động đất xảy ra tại huyện Lũng Tây phía đông nam tỉnh Cam Túc vào lúc 5 giờ 49 phút ngày 27.9 (giờ địa phương), ở độ sâu 10 km, theo tờ South China Morning Post tối 27.9 dẫn lại thông báo từ Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc.

Động đất mạnh tại Trung Quốc, gần 8.000 người sơ tán - Ảnh 1.

Một bức ảnh chụp từ máy bay không người lái vào ngày 27.9 cho thấy những chiếc lều tại một làng thuộc huyện Lũng Tây, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc)

Ảnh: Chụp màn hình English.news.cn

Trong hai giờ tiếp theo, 42 dư chấn đã được ghi nhận, bao gồm hai dư chấn có cường độ từ 4,0 đến 4,9 độ Richter, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Dư chấn được cảm nhận ở các khu vực lân cận, trong đó có cả thủ phủ Lan Châu của tỉnh Cam Túc, cách đó khoảng 145 km về phía tây bắc.

Một số người dùng mạng xã hội cho hay sóng cao được cảm nhận ở xa tận Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây lân cận, cách đó khoảng 400 km về phía đông.

Các đội cứu hộ cho hay trận động đất sáng 27.9 khiến 11 người bị thương, 17 ngôi nhà đã bị sập và gần 4.000 ngôi nhà khác bị hư hại, theo CCTV. Còn theo Tân Hoa xã, trận động đất đó đã khiến hơn 4.300 ngôi nhà bị hư hại và gần 8.000 người sơ tán.

Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, chính quyền trung ương đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp động đất cấp độ 4, cấp thấp nhất trong hệ thống 4 cấp, và triển khai một nhóm công tác đến vùng động đất.

Cam Túc nằm ở rìa đông bắc của cao nguyên Tây Tạng và là một trong những khu vực dễ xảy ra động đất nhất của Trung Quốc, theo South China Morning Post.

Năm 2023, trận động đất mạnh 6,2 độ Richter ở huyện Tích Thạch Sơn của Cam Túc đã khiến 151 người thiệt mạng. Đó là trận động đất chết người nhất ở Trung Quốc kể từ năm 2014, khi 617 người thiệt mạng ở tỉnh Vân Nam, theo South China Morning Post.

