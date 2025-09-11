Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc có động thái mới với bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
11/09/2025 07:40 GMT+7

Tân Hoa xã tối 10.9 đưa tin chính phủ Trung Quốc đã chấp thuận đề nghị của Bộ Tài nguyên thiên nhiên thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Huangyan Dao, tên Trung Quốc gọi bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Trang web chính thức của chính phủ Trung Quốc hôm 10.9 đã đăng thông báo của Quốc vụ viện Trung Quốc về việc chấp thuận đề nghị của Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc về việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Huangyan Dao, đồng ý thành lập khu bảo tồn thiên nhiên này, theo Tân Hoa xã.

- Ảnh 1.

Bãi cạn Scarborough ở Biển Đông là nguồn gây căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines

Ảnh: AFP

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Philippines đối với động thái mới của Trung Quốc đối với bãi cạn Scarborough, được Philippines gọi là bãi cạn Panatag.

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Bãi cạn tranh chấp này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.

Theo Tân Hoa xã trích dẫn văn bản chấp thuận của Quốc vụ viện Trung Quốc, việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên mới là một đảm bảo quan trọng cho việc duy trì tính đa dạng, ổn định và bền vững của hệ sinh thái tại đó.

Cũng theo văn bản trên, Quốc vụ viện Trung Quốc đã yêu cầu các ban ngành liên quan và chính quyền địa phương cải thiện thể chế quản lý, tăng cường giám sát và thực thi pháp luật đối với tất cả các loại hoạt động bất hợp pháp trong khu bảo tồn thiên nhiên, nhằm đảm bảo thực hiện tất cả các biện pháp quản lý.

Tổng diện tích, phạm vi và các phân khu chức năng của Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Huangyan Dao sẽ được Tổng cục Thảo Nguyên và Lâm nghiệp Quốc gia của Trung Quốc công bố, theo Tân Hoa xã trích dẫn văn bản chấp thuận của Quốc vụ viện Trung Quốc.

Trung Quốc, Mỹ tranh cãi về tàu chiến xuất hiện gần bãi cạn Scarborough

