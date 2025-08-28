Philippines cảnh báo Trung Quốc không vượt 'lằn ranh đỏ' ở Biển Đông

Chuẩn đô đốc Vincent Trinidad thuộc Hải quân Philippines phát biểu với các phóng viên hôm 26.8 rằng quân đội nước này đang theo dõi chặt chẽ sự gia tăng hoạt động hàng hải của Trung Quốc gần bãi Cỏ Mây ở Biển Đông, bao gồm cả việc triển khai tàu kéo hải quân lần đầu tiên, theo tờ South China Morning Post tối 27.8.

Các tàu Trung Quốc xuất hiện gần tàu chiến BRP Sierra Madre của Philippines mắc cạn ở khu vực gần bãi Cỏ Mây trên Biển Đông ngày 20.8 Ảnh: AP

Ông Trinidad nhấn mạnh rằng các kế hoạch dự phòng đã được triển khai để ứng phó với bất kỳ nỗ lực nào nhằm di dời hoặc tấn công tàu BRP Sierra Madre, con tàu cũ kỹ từ thời Thế chiến 2 được cố tình cho mắc cạn tại bãi Cỏ Mây vào năm 1999 để làm tiền đồn quân sự của Philippines.

"Tổng tư lệnh đã đề cập rằng cái chết của một người Philippines sẽ là cơ sở để viện dẫn Hiệp ước Phòng thủ chung", ông Trinidad nói, ý nhắc đến hướng dẫn trước đó của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. về thời điểm Manila có thể tìm cách viện dẫn Hiệp ước Phòng thủ chung với Mỹ.

"Điều này đã được Tổng tham mưu trưởng [Lực lượng vũ trang Philippines] nhấn mạnh thêm. Đây hiện là một lằn ranh đỏ", ông Trinidad nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng bất kỳ hành động nào của Trung Quốc nhằm "loại bỏ tàu BRP Sierra Madre" cũng sẽ bị xem là vượt qua ngưỡng đó, theo South China Morning Post.

Trong khi đó, Úc, Canada và Philippines ngày 27.8 đã triển khai 3 tàu chiến và máy bay để tham gia cuộc tập trận chống lại các mối đe dọa trên không được mô phỏng ngoài khơi bãi cạn tranh chấp Scarborough ở Biển Đông, theo AP.

Quân đội Philippines khẳng định cuộc tập trận nói trên, diễn ra ở phía đông bãi cạn Scarborough, đã kết thúc an toàn, và không đề cập đến bất kỳ cuộc chạm trán nào với lực lượng hải cảnh, hải quân và các tàu dân quân Trung Quốc.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc về cảnh báo trên của Hải quân Philippines cũng như cuộc tập trận của Úc, Canada và Philippines ngoài khơi bãi cạn Scarborough.