Động đất mạnh làm rung chuyển tây bắc Venezuela

AFP dẫn thông báo từ USGS cho hay tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 7,8 km, cách Mene Grande, một thị trấn dầu mỏ thuộc một khu vực thưa dân của bang Zulia (Venezuela), khoảng 24 km.

Thủ đô Caracas của Venezuela vào ngày 5.9 Ảnh: AFP

Trận động đất đã khiến nhiều tòa nhà rung lắc, gây ra báo động ở các thành phố, trong đó có cả Caracas và Maracaibo.

Nhiều người dân đổ ra đường, nhưng Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng trận động đất "không gây thiệt hại đáng kể về kết cấu".

Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Freddy Ñáñez thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Quỹ Nghiên cứu Công nghệ Venezuela đã báo cáo hai trận động đất với cường độ 3,9 và 5,4 độ Richter, nhưng ông không đề cập trận động đất mà USGS ghi nhận. Ông Ñáñez cho hay trận động đất yếu hơn xảy ra ở bang Zulia và trận còn lại xảy ra ở bang Barinas, theo AP.

Nhiều tòa nhà dân cư và văn phòng ở khu vực gần biên giới Venezuela-Colombia đã được sơ tán, theo AP. Không có thiệt hại nào được báo cáo ngay lập tức ở cả hai quốc gia.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Colombia đo được cường độ động đất nói trên là 6,1 độ Richter và phân loại đây là trận động đất xảy ra ở độ sâu nông, cũng được cảm nhận ở nước láng giềng Colombia và các đảo quốc Aruba, Curacao và Bonaire thuộc vùng Caribbean.

Khoảng 80% người dân Venezuela sống trong vùng địa chấn, nhưng đất nước này chưa từng trải qua một trận động đất lớn nào kể từ khi có 73 người thiệt mạng trong một trận động đất xảy ra ở Cariaco thuộc bang Sucre ở miền đông vào năm 1997, theo AFP.

Năm 1976, gần 300 người thiệt mạng và 2.000 người bị thương khi một trận động đất xảy ra ở thủ đô Caracas.