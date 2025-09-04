Động đất kinh hoàng ở Afghanistan: Số người chết vượt 2.200

Theo Reuters ngày 4.9, hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp diễn tại những khu vực chịu thiệt hại do những trận động đất nghiêm trọng. Giới chức tại Afghanistan công bố số liệu mới nhất, có ít nhất 2.205 người chết và hơn 3.600 người bị thương.

"Mọi thứ chúng tôi có đã bị phá hủy. Những thứ duy nhất còn sót lại là quần áo trên người chúng tôi”, ông Aalem Jan - người có nhà ở tỉnh Kunar, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất - nói với Reuters.

Các nhân viên cứu hộ tại Afghanistan ngày 2.9 tìm kiếm nạn nhân trong những đống đổ nát sau trận động đất ẢNH: REUTERS

Trận động đất đầu tiên mạnh 6 độ Richter vào ngày 31.8 ở độ sâu 10 km đã gây tàn phá diện rộng ở các tỉnh Kunar và Nangarhar. Trận động đất thứ 2 mạnh 5,5 độ Richter trong ngày 2.9 đã làm tăng thêm sự hoảng loạn và gây thách thức cho công tác cứu hộ.

Chính quyền Afghanistan cho biết hơn 6.700 ngôi nhà đã bị phá hủy. Liên Hiệp Quốc cảnh báo số người chết có thể tăng lên do nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo đánh giá của tổ chức từ thiện Islamic Relief Worldwide có trụ sở tại Anh, tại một số ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở tỉnh Kunar, cứ 3 người thì có 2 người thiệt mạng hoặc bị thương, trong khi 98% nhà cửa bị phá hủy hoặc hư hại do động đất.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế cho biết nhu cầu nhân đạo "rất lớn và đang tăng nhanh chóng". Tổ chức này dẫn số liệu sơ bộ cho hay có tới 84.000 người tại Afghanistan bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, với hàng ngàn người phải di dời.

Nạn nhân tại tỉnh Kunar bị thương do động đất ở Afghanistan

ẢNH: REUTERS

Các bác sĩ ngày 3.9 đang khám cho một nạn nhân tại tỉnh Kunar, Afghanistan sau trận động đất ẢNH: REUTERS

Nguồn lực cho công tác cứu hộ và cứu trợ đang rất hạn chế, trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đã giảm tài trợ cho các tổ chức y tế và nhân đạo quốc tế trong năm nay. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tài trợ khẩn cấp 4 triệu USD để cung cấp dịch vụ y tế lưu động, phân phát vật tư và các thiết bị sơ cứu tại Afghanistan, theo AFP ngày 4.9.

"Mỗi giờ đều quan trọng. Các bệnh viện đang quá tải, nhiều gia đình đau buồn và những người sống sót thì đã mất tất cả", trưởng nhóm khẩn cấp của WHO tại Afghanistan Jamshed Tanoli nói.

Đại diện của Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan cho hay nguồn ngân sách và dự trữ chỉ đủ để hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng do động đất thêm 4 tuần nữa.