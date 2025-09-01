Động đất mạnh ở Afghanistan, hàng trăm người có thể đã thiệt mạng

Trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 47 phút ngày 31.8 (giờ địa phương) có tâm chấn cách thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar 27 km về phía đông-đông bắc, theo AP dẫn thông báo từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học địa chất Đức (GFZ) cho hay tâm chấn ở độ sâu 10 km. Khoảng 20 phút sau đó, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra tại Nangarhar. Những trận động đất nông hơn thường gây ra nhiều thiệt hại hơn.

Người dân Afghanistan dọn dẹp đống đổ nát khi tìm kiếm thi thể nạn nhân trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở làng Siah Ab, huyện Zendeh Jan, tỉnh Herat ngày 8.10.2023 Ảnh: AFP

Sau đó, Đài NBC dẫn lời giới chức Taliban cho hay ít nhất 250 người thiệt mạng và 500 người bị thương sau trận động đất mạnh 6,0 độ Richter nói trên. Do trận động đất xảy ra ở một vùng núi hẻo lánh, nên "sẽ mất thời gian để có được thông tin chính xác về thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng", NBC dẫn lời phát ngôn viên Bộ Y tế Công cộng Afghanistan Sharafat Zaman.

"Chúng tôi đã triển khai một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn và huy động hàng trăm người để giúp đỡ người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng", phát ngôn viên Zaman cho hay.

Tỉnh Nangarhar cũng bị lũ lụt tấn công từ đêm 29-30.8, khiến 5 người thiệt mạng và phá hủy mùa màng, tài sản, theo AFP dẫn thông báo từ chính quyền tỉnh.

Vào tháng 10.2023, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter ở tỉnh Herat thuộc miền tây Afghanistan đã khiến ít nhất 2.400 người thiệt mạng, theo Reuters dẫn thông báo từ chính quyền Taliban.

Liên Hiệp Quốc đưa ra số người chết thấp hơn nhiều, khoảng 1.500 người, theo AP. Đây là thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất tấn công Afghanistan trong ký ức gần đây.

Afghanistan thường xuyên hứng chịu động đất, đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, gần giao điểm của các mảng kiến tạo Á-Âu và Ấn Độ, theo AFP.