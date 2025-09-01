Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Động đất mạnh ở Afghanistan, hàng trăm người có thể đã thiệt mạng

Văn Khoa
Văn Khoa
01/09/2025 10:50 GMT+7

Hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,0 độ Richter xảy ra ở miền đông Afghanistan, theo Reuters dẫn lời các quan chức địa phương hôm nay 1.9.

Trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 47 phút ngày 31.8 (giờ địa phương) có tâm chấn cách thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar 27 km về phía đông-đông bắc, theo AP dẫn thông báo từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học địa chất Đức (GFZ) cho hay tâm chấn ở độ sâu 10 km. Khoảng 20 phút sau đó, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra tại Nangarhar. Những trận động đất nông hơn thường gây ra nhiều thiệt hại hơn.

Động đất mạnh ở Afghanistan, hàng trăm người có thể đã thiệt mạng- Ảnh 1.

Người dân Afghanistan dọn dẹp đống đổ nát khi tìm kiếm thi thể nạn nhân trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở làng Siah Ab, huyện Zendeh Jan, tỉnh Herat ngày 8.10.2023

Ảnh: AFP

Sau đó, Đài NBC dẫn lời giới chức Taliban cho hay ít nhất 250 người thiệt mạng và 500 người bị thương sau trận động đất mạnh 6,0 độ Richter nói trên. Do trận động đất xảy ra ở một vùng núi hẻo lánh, nên "sẽ mất thời gian để có được thông tin chính xác về thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng", NBC dẫn lời phát ngôn viên Bộ Y tế Công cộng Afghanistan Sharafat Zaman. 

 "Chúng tôi đã triển khai một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn và huy động hàng trăm người để giúp đỡ người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng", phát ngôn viên Zaman cho hay.

Tỉnh Nangarhar cũng bị lũ lụt tấn công từ đêm 29-30.8, khiến 5 người thiệt mạng và phá hủy mùa màng, tài sản, theo AFP dẫn thông báo từ chính quyền tỉnh.

Vào tháng 10.2023, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter ở tỉnh Herat thuộc miền tây Afghanistan đã khiến ít nhất 2.400 người thiệt mạng, theo Reuters dẫn thông báo từ chính quyền Taliban.

Liên Hiệp Quốc đưa ra số người chết thấp hơn nhiều, khoảng 1.500 người, theo AP. Đây là thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất tấn công Afghanistan trong ký ức gần đây.

Afghanistan thường xuyên hứng chịu động đất, đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, gần giao điểm của các mảng kiến tạo Á-Âu và Ấn Độ, theo AFP.

Tin liên quan

Động đất mạnh rung chuyển một khu vực ở Indonesia

Động đất mạnh rung chuyển một khu vực ở Indonesia

Hàng chục người đã bị thương sau trận động đất mạnh 6,0 độ Richter xảy ra ở đảo Sulawesi thuộc Indonesia vào sáng sớm nay 17.8, theo Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia.

Động đất mạnh gây chết người, làm sập 16 tòa nhà tại Thổ Nhĩ Kỳ

Khám phá thêm chủ đề

Động đất Afghanistan tỉnh Nangarhar lũ lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận