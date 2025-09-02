Số người chết do động đất ở Afghanistan tăng cao

Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của chính quyền Taliban hôm nay thông báo ít nhất 1.411 người đã thiệt mạng, 3.124 người bị thương và hơn 5.400 ngôi nhà đã bị phá hủy do trận động đất xảy ra ở độ sâu 10 km vào khuya 31.8, theo Reuters.

Một ngôi nhà ở thành phố Jalalabad (Afghanistan) bị sập sau trận động đất mạnh 6 độ Richter vào khuya 31.8

Ảnh: Reuters

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan, một tổ chức nhân đạo hoạt động trong khu vực, cho hay có lo ngại rằng vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Điều phối viên Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan cho rằng số người chết có thể sẽ tăng lên.

Các tỉnh Kunar và Nangarhar ở miền đông Afghanistan là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các hoạt động cứu hộ đã được tiến hành tại 4 ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề ở Kunar hôm 1.9 và hiện tại tập trung vào việc tiếp cận các khu vực miền núi xa xôi, theo ông Ehsanullah Ehsan, người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai của tỉnh Kunar.

Các tình nguyện viên Afghanistan và nhân viên an ninh Taliban ngày 1.9 chuyển những người bị thương lên trực thăng quân sự sau trận động đất ở làng Mazar Dara của tỉnh Kunar ở miền đông Afghanistan Ảnh: AFP

"Chúng tôi không thể dự đoán chính xác có bao nhiêu thi thể vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nỗ lực của chúng tôi là hoàn thành hoạt động này càng sớm càng tốt và bắt đầu phân phát hàng cứu trợ cho những gia đình bị ảnh hưởng", ông Ehsan nhấn mạnh.

Tuy nhiên, địa hình đồi núi và thời tiết khắc nghiệt đã cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực xa xôi dọc biên giới Pakistan, nơi trận động đất đã san phẳng hàng trăm ngôi nhà được xây bằng đất và gạch.

Hôm nay, một đoàn xe cứu thương đã có mặt trên con đường núi bị hư hại để cố gắng tiếp cận các ngôi làng ở Kunar, trong khi trực thăng mang theo hàng cứu trợ đến và đưa những người bị thương đến bệnh viện, theo Reuters.

Những ngôi nhà tại làng Mazar Dara thuộc tỉnh Kunar của Afghanistan bị hư hại sau trận động đất khuya 31.8

Ảnh: AFP

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cảnh báo rằng hàng ngàn trẻ em ở Afghanistan đang gặp nguy hiểm. UNICEF cho hay tổ chức này đang gửi thuốc men, quần áo ấm, lều bạt, cùng các vật dụng vệ sinh như xà phòng, chất tẩy rửa và khăn tắm.

Binh sĩ Taliban đã được triển khai trong khu vực để hỗ trợ và đảm bảo an ninh. Thảm họa này càng khiến chính quyền Taliban tại Afghanistan thêm căng thẳng vì đang phải vật lộn với tình trạng viện trợ nước ngoài giảm mạnh và hàng trăm ngàn người Afghanistan bị các nước láng giềng trục xuất.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đường sá bị hư hại, dư chấn liên tục và nhiều ngôi làng nằm ở vùng sâu vùng xa đã cản trở nghiêm trọng việc cung cấp viện trợ. WHO ước tính hơn 12.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất nói trên.

Cho đến nay, Anh đã chi 1 triệu bảng Anh để hỗ trợ các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ thập đỏ quốc tế trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu và hàng hóa khẩn cấp tại Afghanistan.

Ấn Độ đã cung cấp 1.000 lều bạt và đang chuyển 15 tấn lương thực đến Kunar. Các quốc gia khác như Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Pakistan và Iran đã cam kết hỗ trợ nhưng hàng viện trợ vẫn chưa đến.

Afghanistan đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1 về việc cắt giảm ngân sách cho USAID, cơ quan nhân đạo của Mỹ, và việc cắt giảm các chương trình viện trợ nước ngoài khác, theo Reuters.