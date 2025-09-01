Động đất kinh hoàng làm hơn 600 người chết, 1.500 người bị thương ở Afghanistan

Bộ Nội vụ Afghanistan do Taliban điều hành cho hay trận động đất mạnh 6 độ Richter khuya 31.8 (giờ địa phương) đã khiến hơn 1.500 người bị thương và nâng tổng số người chết lên ít nhất 622. Trước đó, Đài Phát thanh truyền hình Afghanistan (RTA) đưa tin khoảng 500 người chết và 1.000 người bị thương.

Người dân Afghanistan bị thương đang được điều trị tại bệnh viện ngày 1.9 sau trận động đất ở thành phố Jalalabad (Afghanistan)

Ảnh: AFP

Tại thủ đô Kabul của Afghanistan, giới chức y tế cho hay lực lượng cứu hộ đang chạy đua để tiếp cận các ngôi làng hẻo lánh nằm rải rác trong khu vực có lịch sử lâu dài về động đất và lũ lụt.

"Số liệu từ một vài phòng khám cho thấy hơn 400 người bị thương và hàng chục người tử vong", phát ngôn viên Bộ Y tế Afghanistan Sharafat Zaman cho hay trong một thông báo, cảnh báo về số thương vong sẽ còn tăng.

Binh sĩ Taliban và người dân đưa nạn nhân động đất lên xe cứu thương tại sân bay ở thành phố Jalalabad (Afghanistan) ngày 1.9 Ảnh: Reuters

Hình ảnh từ Reuters cho thấy trực thăng đang đưa những người bị ảnh hưởng ra ngoài, trong khi người dân hỗ trợ binh sĩ và nhân viên y tế đưa những người bị thương lên xe cứu thương.

Bộ Y tế Afghanistan thông báo 3 ngôi làng ở tỉnh Kunar đã bị san phẳng, và nhiều ngôi làng khác cũng bị thiệt hại đáng kể. Ông Najibullah Hanif, quan chức phụ trách thông tin của tỉnh Kunar, cho hay đã có 250 người chết và 500 người bị thương, và con số thương vong có thể thay đổi.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót ở khu vực giáp ranh với vùng Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, nơi những ngôi nhà bằng bùn và đá đã bị san phẳng bởi trận động đất ở độ sâu 10 km nói trên, theo Reuters.