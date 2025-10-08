Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đến sáng 8.10.2025, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (tức bão số 11), địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7.10, lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Nước dâng bất ngờ không kịp trở tay

Mưa lớn sau bão Matmo gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử, khiến mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8.10 là 29,9 mét, vượt báo động 3 là 2,9 mét và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 mét.

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt ở hơn 40 xã, phường. Đặc biệt, trong trận lũ lần này, nhiều khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên cũ, chưa bao giờ bị ngập trong các đợt mưa lớn trước đây cũng bị ngập sâu, như khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên cũ...