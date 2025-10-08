Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Nước dâng bất ngờ không kịp trở tay
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
08/10/2025 20:23 GMT+7

Ngày 8.10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngập sâu khiến người dân không kịp trở tay, bị kẹt lại trong nhà.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đến sáng 8.10.2025, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (tức bão số 11), địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7.10, lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn sau bão Matmo gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử, khiến mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8.10 là 29,9 mét, vượt báo động 3 là 2,9 mét và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 mét.

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt ở hơn 40 xã, phường. Đặc biệt, trong trận lũ lần này, nhiều khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên cũ, chưa bao giờ bị ngập trong các đợt mưa lớn trước đây cũng bị ngập sâu, như khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên cũ...

Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: ‘Cả gia đình bây giờ chết là chết hết’ - Ảnh 1.

Ngày 8.10, đường Hoàng Văn Thụ, con đường này gần như chưa bao giờ bị lụt chính thức là thất thủ bởi cơn lũ lịch sử ở Thái Nguyên

ẢNH: PHAN HẬU

Mưa lũ ở Thái Nguyên: Xúc động clip công an cứu người mắc kẹt vì lũ

Mưa lũ ở Thái Nguyên: Xúc động clip công an cứu người mắc kẹt vì lũ

Đoạn clip các chiến sĩ công an cứu trợ người dân bị mắc kẹt trong nhà vì lũ dâng cao và đưa đến nơi an toàn đang được dân mạng chia sẻ ào ạt, thả tim không ngớt.

Vì sao Thái Nguyên ngập lịch sử sau bão Matmo?

