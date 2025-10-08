Trong suốt đêm 7.10, nhiều hộ dân trong khu vực ngập lụt đã chia sẻ thông tin trên mạng, gửi định vị tọa độ nhờ đội cứu hộ đưa ra khỏi vùng ngập lụt.

Cũng theo UBND tỉnh Thái Nguyên, thống kê đến sáng 8.10 đã có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương trong mưa lũ sau bão Matmo. Toàn tỉnh có trên 5.450 ngôi nhà bị thiệt hại, ngập nước, trong đó 5.096 nhà bị cô lập, 490 nhà đã di dời khẩn cấp. Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp.

Vì sao Thái Nguyên ngập lịch sử sau bão Matmo

Đến sáng 8.10, nhiều xã, phường: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang... vẫn có nhiều điểm bị cô lập do nước sông Cầu dâng cao.

Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các địa phương, lực lượng tại chỗ hỗ trợ, ứng cứu, di dời người dân ở khu vực ngập lụt nguy hiểm, cô lập đến nơi an toàn.

Thông tin từ báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên cập nhật đến sáng 8.10.2025 cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (tức cơn bão số 11 trong năm 2025), địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm ngày 6 đến ngày 7.10, lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Phân tích về nguyên nhân mưa lớn sau bão Matmo, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng, từ sáng 6.10, ở Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, đến gần sáng và sáng 7.10, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão Matmo nối với tâm vùng áp thấp nằm ở khu vực phía tây của Bắc bộ, kết hợp với đới gió đông nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh từ phía đông vào, tạo ra một vùng hội tụ gió kinh hướng ở phía đông Bắc bộ gây ra mưa lớn dọc theo các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Trong đó, Thái Nguyên và Hà Nội là 2 địa phương có mưa đặc biệt lớn. Tại Thái Nguyên, lượng mưa từ 19 giờ ngày 6.10 đến 9 giờ ngày 7.10, một số nơi trên 450 mm như trạm Hoá Thượng lên tới 526 mm, trạm Cây Thị là 462 mm...

Nhận định nguyên nhân khiến Thái Nguyên dễ dàng bị ngập lụt sâu sau mưa bão Matmo, vượt đỉnh lũ lịch sử từng thiết lập trong bão Yagi năm 2024, ông Mai Văn Khiêm, là Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết mưa lớn do bão Yagi phân bố trên diện rộng gần như toàn miền Bắc.

Đêm không ngủ ở Thái Nguyên: Lũ sông Cầu tiếp tục vượt đỉnh, ngập những chỗ chưa từng ngập

Trong khi đó, vùng mưa lớn sau bão Matmo lại tập trung trên phạm vi hẹp, gần như dồn hết về Thái Nguyên, đây là một trong những nguyên nhân khiến lũ sông Cầu lên rất nhanh, nước không thoát kịp khiến nhiều xã, phường tại tỉnh Thái Nguyên ngập lụt diện rộng.

Dự báo diễn biến lũ trong 12 - 24 giờ tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3 khoảng 1,05 mét; tại trạm Gia Bẩy tiếp tục xuống chậm và ở trên mức báo động 3 là 0,8 mét. Dự báo Thái Nguyên ngập lụt kéo dài trong 3 - 4 ngày nữa.